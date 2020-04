Rio Grande do Sul Número de casos de coronavírus no Rio Grande do Sul chega a 555, com oito mortes

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

Porto Alegre lidera o número de casos no RS, e idosos seguem sendo o público de maior risco. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) do Rio Grande do Sul atualizou, nesta terça-feira (7) à tarde, para 555 os casos de coronavírus no Estado, com oito óbitos entre eles.

Os casos desta terça-feira foram registrados em Porto Alegre (12 novos), Bagé, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Encantado, Farroupilha, Garibaldi, Gravataí, Harmonia (2), Lajeado (3), Novo Hamburgo (3), Paraí, Pareci Novo, Passo Fundo (3), São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Tupandi e Viamão.

Caxias do Sul teve ainda outros 10 casos acrescentados, que haviam tido na última semana resultado positivo na rede privada. No total, são 71 municípios com casos registrados da doença.

Município e número de casos confirmados:

1. Porto Alegre 272

2. Caxias do Sul 31

3. Bagé 27

4. Novo Hamburgo 23

5. Passo Fundo 14

6. Canoas 12

7. Bento Gonçalves 11

8. Gravataí 11

9. Lajeado 11

10. São Leopoldo 9

11. Torres 9

12. Viamão 8

13. Marau 7

14. Sant’Ana do Livramento 7

15. Farroupilha 5

16. Pelotas 5

17. Alvorada 4

18. Cachoeirinha 4

19. Campo Bom 4

20. Ivoti 4

21. Tabaí 4

22. Erechim 3

23. Estância Velha 3

24. Santa Rosa 3

25. Serafina Corrêa 3

26. Anta Gorda 2

27. Cachoeira do Sul 2

28. Capão da Canoa 2

29. Dois Irmãos 2

30. Garibaldi 2

31. Harmonia 2

32. Minas do Leão 2

33. Osório 2

34. Paraí 2

35. Rio Grande 2

36. Santa Maria 2

37. São Domingos do Sul 2

38. São Sebastião do Caí 2

39. Sapucaia do Sul 2

40. Uruguaiana 2

41. Alegrete 1

42. Arroio do Sal 1

43. Canguçu 1

44. Capão do Leão 1

45. Carlos Barbosa 1

46. Cerro Grande do Sul 1

47. Charqueadas 1

48. Cruzeiro do Sul 1

49. Dom Pedrito 1

50. Eldorado do Sul 1

51. Encantado 1

52. Esteio 1

53. Estrela 1

54. Guaíba 1

55. Nova Palma 1

56. Pareci Novo 1

57. Piratini 1

58. Rolante 1

59. Sananduva 1

60. Santa Cruz do Sul 1

61. Santiago 1

62. Santo Antônio da Patrulha 1

63. São Gabriel 1

64. São Jorge 1

65. São Lourenço do Sul 1

66. Sapiranga 1

67. Taquara 1

68. Taquari 1

69. Tramandaí 1

70. Tupandi 1

71. Vila Maria 1

