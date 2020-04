Saúde Número de casos graves de coronavírus é pelo menos o dobro do registrado, mostra projeção

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Estimativa com base em dados do Infogripe, da Fiocruz, mostra que quantidade de pessoas internadas por causa do novo coronavírus pode chegar a 13 mil Foto: Reprodução Estimativa com base em dados do Infogripe, da Fiocruz, mostra que quantidade de pessoas internadas por causa do novo coronavírus pode chegar a 13 mil.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O número de casos graves de Covid-19 que exigiram internação no Brasil é pelo menos o dobro do registrado, segundo estimativa feita pelo com base em informações do Infogripe da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). O total de pacientes hospitalizados pode chegar a 13 mil.

De acordo com o Ministério da Saúde, 6.043 pessoas foram internadas com Covid-19 até esta terça-feira (14). Esses pacientes foram testados e o coronavírus foi confirmado.

Mas havia ao menos 15 mil testes aguardando resultado no país, segundo dados do Infogripe. Desses, entre 7 mil e 11 mil devem testar positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), segundo estimativa do Núcleo.

O cálculo leva em conta o percentual de testes positivos para Covid-19 em cada semana e a parcela de testes positivos em relação aos resultados totais. “Apesar dos modelos matemáticos utilizados para avaliar a evolução da Covid-19 no País, o ideal seria que tivéssemos os números exatos”, afirma Leonardo Weissmann, médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia.

“Não há testes para toda a população, o que já é um fator para a subnotificação dos casos. A demora no resultado dos exames é outro ponto importante, fazendo com que tenhamos um ‘retrato atrasado’ na evolução, o que pode influenciar diretamente no planejamento e tomada de medidas”, avalia o médico.

O epidemiologista Paulo Lotufo reitera a análise de Weissman. “Se o teste da Covid estivesse disponível num estalar de dedos, ótimo. Mas não está. Está demorando 10, 15 dias para ser feito – então tem gente que acaba internando, vai embora e vai ver o resultado depois. E o diagnóstico de alta sai como alguma outra coisa. Não dá para confiar”, afirma.

“O que dá para confiar é nas médias históricas. Para mim, é [uma projeção] perfeitamente aceitável – eu poderia até dizer que [a estimativa] está conservadora, acho que está bastante fidedigna”, avalia o epidemiologista.

O Infogripe, comandado pela Fiocruz, registra o número de internações por síndrome respiratória aguda grave em hospitais públicos e privados do país a cada semana epidemiológica. O sistema também registra o número de testes e os resultados para cada semana. Além do Sars-CoV-2, que causa a Covid-19, entram na lista também: Influenza A e B, VSR, Adenovírus, Parainfluenza 1, 2 e 3.

No Infogripe, estão registrados os testes em cada semana que ainda não tiveram resultado. Para chegar ao número de prováveis casos de Covid-19 nos testes sem resultado, o Núcleo de Dados calculou o percentual de resultados positivos para Covid-19 na semana em que cada teste foi feito e multiplicou pelo número de testes sem resultado naquela semana. Com isso, chegou ao número máximo de 11 mil potenciais positivos para coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde