Brasil Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil sobe para 12, dois no Rio Grande do Sul

31 de janeiro de 2020

Conforme João Gabbardo dos Reis (c), serão comprados itens como máscaras, gorros, luvas, álcool em gel e medicamentos.

O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil subiu para 12, conforme balanço divulgado na tarde desta sexta-feira (31), pelo Ministério da Saúde. São Paulo concentra a maioria das possíveis infecções, com sete casos em investigação. O Rio Grande do Sul tem dois casos.

De acordo com a pasta, cinco Estados têm casos em investigação: além de São Paulo, com 7 registros, apuram possíveis infecções o Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (1), Paraná (1) e Ceará (1).

Outros dez casos tratados inicialmente como suspeitos foram descartados. Todos por terem testado positivamente para o vírus influenza, da gripe.

#LIVE – Ministério da Saúde atualiza situação sobre o novo coronavírus #AoVivo – Ministério da Saúde atualiza situação sobre o novo coronavírus Publicado por Ministério da Saúde em Sexta-feira, 31 de janeiro de 2020

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta que fará uma compra emergencial de equipamentos de proteção individual e outros insumos necessários a profissionais de saúde e outros trabalhadores que tenham contato com possíveis casos suspeitos.

De acordo com o secretário-executivo do ministério, João Gabbardo dos Reis, serão comprados itens como máscaras, gorros, luvas, álcool em gel e medicamentos. “Vai sair um edital hoje para esse processo de aquisição de todos esses EPIs (equipamentos de proteção individual). Ainda não temos o quantitativo de cada item porque queremos negociar”, disse ele.

Rio Grande do Sul

A SES (Secretaria da Saúde), por meio do Cevs (Centro Estadual de Vigilância), investiga dois casos de possível infecção por coronavírus. Os dois casos foram notificados pelos municípios de Novo Hamburgo e Gravataí.

Outras quatro situações no Rio Grande do Sul já foram descartadas ou excluídas, em residentes nas cidades de São Leopoldo (dois casos) e Dois Irmãos (dois casos).

Em Novo Hamburgo, o caso suspeito é de a um homem de 54 anos que reside em Hong Kong, atendido durante estada na cidade. O segundo é uma mulher de 27 anos de Gravataí que esteve em viagem à China. Ambos apresentaram o quadro de febre atrelada a um sintoma respiratório (tosse ou dificuldade de respirar), mas sem a necessidade de internação hospitalar. Aos dois foi recomendado o isolamento domiciliar e as vigilâncias municipais e estadual mantêm monitoramento.

Os dois casos já estão em análise pelo Lacen (Laboratório Central do Estado) para o painel de vírus respiratórios, que inclui influenza, parainfluenza, adenovírus entre outros.

Em paralelo, amostras de secreção respiratória também foram encaminhadas para o laboratório de referência para análise do coronavírus, a Fiocruz no Rio de Janeiro.

Hoje, é considerado como suspeito a pessoa que, nos últimos 14 dias, tenha viajou à China e que venha a apresentar febre acompanhada de algum sintoma respiratório (tosse ou dificuldade para respirar) ou quem que tenha tido contato com um caso suspeito e também acabou apresentando esse quadro clínico.

A população e os profissionais de saúde do RS podem entrar em contato para esclarecimentos de dúvidas e notificações por meio do telefone 150 do Disque Vigilância, ou e-mail disquevigilancia@saude.rs.gov.br.

