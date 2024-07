Política Número de eleitores com nome social em 2024 no Brasil é o maior na história

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

No total, 41.537 eleitores optaram por utilizar o nome social nas eleições de 2024 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O número de brasileiros que irão utilizar o nome social no título de eleitor é o maior na história para as eleições municipais de 2024, segundo informações divulgadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na quinta-feira (18). De acordo com dados do TSE, são 41.537 eleitores.

Em 2018, primeiro ano em que a Justiça Eleitoral fez o levantamento, foram apenas 7.945 eleitores com nome social. Desde então, o número cresceu a cada nova eleição:

2018: 7.945 eleitores com nome social

2020: 10.450 eleitores com nome social

2022: 37.646 eleitores com nome social

2024: 41.537 eleitores com nome social

O valor registrado neste ano representa uma alta de mais de cinco vezes desde o início dos registros. Percentualmente, o crescimento foi de 422,81%.

Região

A maior parte desse eleitorado se concentra na região Sudeste: são 18.492 eleitores, o equivalente a 42,64%. Na região centro-oeste fica o menor percentual, de apenas 7,38% – ou 2.877 pessoas.

Norte: 8,03% ou 2.103 pessoas

Nordeste: 27,09% ou 9.745 pessoas

Centro-Oeste: 7,38% ou 2.877 pessoas

Sudeste: 42,64% ou 18.492 pessoas

Sul: 14,42% ou 4.420 pessoas

Idade

Considerando-se a faixa etária, os eleitores que mais optaram por utilizar o nome social são aqueles com idade entre 35 e 39 anos – representam 10,32% do grupo, ou 2.304 pessoas. Com valores próximos, aparecem os eleitores com 40 a 44 anos (10,27%) e 25 a 29 anos (10,19%).

Número de eleitores com nome social em 2024 no Brasil é o maior na história

2024-07-20