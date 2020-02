Mundo Número de infectados pelo coronavírus em cruzeiro em quarentena no Japão chega a 355

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

O Princess Diamond, uma embarcação turística, é o principal foco do coronavírus fora da China; há cerca de 3.700 pessoas a bordo sem poder sair. Foto: Reprodução

Pelo menos 70 casos de pessoas a bordo de um cruzeiro atracado no Japão foram diagnosticadas neste domingo (16) com Covid-19, o coronavírus. O navio soma, no total, 355 casos, de acordo com o ministro da Saúde do país, Katsunobu Kato.

De propriedade da Carnival Corp, o navio Diamond Princess, está em quarentena desde que chegou a Yokohama, uma cidade ao sul de Tóquio, no dia 3 de fevereiro. Um homem que havia desembarcado em Hong Kong foi diagnosticado com a doença.

Cerca de 3.700 pessoas estão no cruzeiro, entre passageiros e tripulantes. Fora da China, esse é o principal foco da doença. As pessoas doentes foram transferidas para hospitais no Japão.

Os passageiros passam a maior parte do tempo trancados nos quartos, e durante uma hora por dia são autorizados a saírem para caminhar e ver a luz do sol.

Uma passageira publicou em uma rede social um áudio em que é possível ouvir o capitão pedindo a compreensão dos passageiros para deixarem que aqueles que não têm janela no quarto possam ficar mais tempo do lado de fora.

A situação também estaria levando alguns passageiros a relatarem sinais de depressão.

Países como Estados Unidos, Hong Kong e a Coreia do Sul disseram que vão enviar aviões para o Japão para trazer os seus cidadãos que estão em quarentena no cruzeiro.

