Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Mais de 2,4 mil pessoas morreram no país asiático Foto: Reprodução Mais de 2,4 mil pessoas morreram no país asiático. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O número de casos de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, aumentou para 77.041 na China, 649 a mais do que o registrado no último levantamento. Foram confirmadas 2.445 mortes, 97 a mais do que no último balanço, informaram neste domingo (23) autoridades do País.

No resto do mundo, há 1.712 pacientes em 29 países infectados com o novo coronavírus. Dezessete pessoas já morreram. No Brasil, não há nenhum caso confirmado da doença.

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, disse no sábado (22) que a agência vai investir US$ 675 milhões em um plano de resposta à doença para apoiar os países, especialmente os mais vulneráveis.

