Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Foliões lotam a praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa Foto: Anselmo Cunha/PMPA Foliões lotam a praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O carnaval de rua de Porto Alegre começou oficialmente no sábado (22), reunindo mais de 50 mil foliões, de acordo com os organizadores do evento.

A estreia do Circuito Cidade Baixa-Praça Garibaldi teve de funk ao rock, de marchinhas tradicionais ao melhor do samba. Três blocos animaram a multidão embalada pelo som do trio elétrico. A primeira atração do dia foi o Panela do Samba, bloco criado no bairro Jardim Botânico.

Formado por amigos de Guaíba e Gravataí, o Bloco do Bartira foi o segundo a se apresentar. O encerramento foi com o bloco do site Bah Guri!, que teve DJs, flautista tocando marchinhas e sucessos dos carnavais de todos os tempos. Atendendo à recomendação do Ministério Público, o evento terminou às 21h.

Programação

23 de fevereiro, domingo

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

16h30 – Gonhas da Folia, Bloukos

18h – Bloco do OP – Amigos do Mano Délcio

24 de fevereiro, segunda-feira

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

16h30 – Panteras do Samba

25 de fevereiro, terça-feira

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

16h30 – Império da Lã

19h – Deixa Falar

29 de fevereiro, sábado

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

14h – Bloco do Zé

16h30 – Do Jeito que Tá Vai

19h – Areal do Futuro

1º de março, domingo

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi

14h – Cia. do Trago

16h30 – Bloco do Fusca Azul

19h – Bloco do Isopor

7 de março, sábado

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro

15h – Bloco da Amizade

17h – Malvina

19h30 – Afrotchê

22h – Puxa que é Peruca

8 de março, domingo

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro

11h – Ai Que Saudade do Meu Ex

15h – Bloco dos Anjos

17h – Os Dinobico’s

19h30 – Filhos do Cumpadi Washington

22h – Ziriguidum

