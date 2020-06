Esporte O Barcelona está cada vez mais longe de poder contar com Neymar para a próxima temporada

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Clube catalão se encontra em situação financeira delicada e jogador tem contrato com PSG até 2022. (Foto: Divulgação/PSG)

O Barcelona está cada vez mais longe de poder contar com Neymar para a próxima temporada, de acordo com o Le Parisien. A crise financeira que afeta o clube catalão fará com que a operação para o retorno do brasileiro, que tem contrato com o PSG (Paris Saint-Germain) até 2022, fique complicada. No entanto, situação do craque preocupa dirigentes da equipe francesa.

O camisa 10 já recusou uma primeira oferta de renovação contratual por parte do PSG e Leonardo, diretor esportivo do time, quer estender o vínculo do atleta para não se ver obrigado a vendê-lo no próximo ano. Caso o clube queira mantê-lo até o final do contrato, o atacante poderia sair sem custos em 2022 após alto investimento da equipe.

O dirigente brasileiro também não quer viver a mesma situação do último ano em que Barça e Neymar estavam negociando até o último dia da janela. Na ocasião, a situação foi desgastante para todos os lados, mas este ano, por conta da excepcionalidade, será difícil os culés terem músculo econômico para realizar qualquer esforço. No entanto, no ano que vem sua saída de Paris seja mais provável.

Supostas ameaças

O Ministério Público de São Paulo acatou o pedido para apurar supostas ameaças de morte sofridas pelo ativista LGBTI+ Agripino Magalhães após ele denunciar Neymar. Na semana passada, Agripino entrou com uma representação contra o jogador do PSG e um grupo de amigos do jogador por crimes de homofobia, incitação ao ódio e ameaça de morte de um LGBTI+.

Agripino entrou com a ação após um áudio de uma conversa entre Neymar e amigos vazar nas redes sociais. Nele, há conversas sobre o incidente envolvendo a mãe do jogador, Nadine Gonçalves, e o ex-namorado dela, Tiago Ramos. Após entrar com a representação, o ativista revelou ao jornal “O Dia” que recebeu ameaças.

“O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) acatou o pedido de apuração das ameças de morte que o ativista LGBTI+ Agripino Magalhães vem sofrendo depois que denunciou o jogador Neymar Jr. e seus amigos por crimes de homofobia, incitação ao ódio e ameaça de morte de um LGBTI”, informou o órgão por nota oficial.

A confusão entre Nadine Gonçalves e Tiago Ramos terminou com o modelo no hospital com ferimento nas mãos. Nos áudios que vazaram nas redes sociais, Neymar chamou o modelo de “viadinho”, enquanto os amigos sugeriram que o ele fosse torturado com um cabo de vassoura. As informações são do site Lance.

