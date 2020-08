Titular da Seleção Brasileira, Gabriel Jesus tem contrato com o Manchester City até 2023. (Foto: Reprodução)

Gabriel Jesus está na mira do Barcelona para ser o substituto de Luis Suárez. De acordo com o site Globo Esporte, os catalães já contataram o Manchester City para questionar sobre a possibilidade de transferência do atacante. No processo de renovação que será conduzido pelo técnico holandês Ronald Koeman, rejuvenescer a posição em 10 anos seria um passo importante.

Suárez tem 33 anos. Jesus, 23. O uruguaio já foi comunicado de que não está nos planos de Koeman para a próxima temporada.

Titular da Seleção Brasileira, Gabriel Jesus tem contrato com o Manchester City até 2023. Na última edição da Premier League, bateu seu recorde de minutos em campo – 2.028 – e de gols marcados – 14.

Desde que chegou ao City, o brasileiro tem concorrido pela posição de titular com Sergio Aguero, um dos principais ídolos da história do clube. Atingido por lesões nessa última temporada, o argentino acabou abrindo caminho para a ascensão de Jesus, cuja versatilidade para atuar pelos lados do campo também permitiu a Pep Guardiola, por vezes, formar a dupla.

Além de Suárez e do chileno Vidal, que também não está nos planos de Koeman, o Barcelona poderá ficar sem seu grande astro. Lionel Messi comunicou a diretoria de que pretende rescindir seu contrato e deixar o clube imediatamente.

O atual vínculo vai até junho de 2021, mas o jogador usaria uma cláusula de seu contrato que permite a rescisão unilateral ao fim de cada temporada.

A informação foi divulgada pela emissora “TyC Sports” e o jornal “Olé”, ambos da Argentina, e também pelo jornal “Marca”, de Madri, e amplamente divulgada por veículos do mundo. A rádio “RAC1” e a agência de notícias “AP” dizem que o Barcelona confirmou ter recebido o comunicado de Messi.

Segundo as publicações, o argentino teria mandado um “burofax” ao Barcelona, que é um recurso na Espanha para envio de documentos urgentes pelo correio, uma espécie de carta registrada que pode ser enviada pela internet. O camisa 10 escolheu tal alternativa para tornar o desejo oficial.

Torcedores furiosos

Torcedores furiosos do Barcelona fizeram um protesto pela renúncia do presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, depois que o capitão Lionel Messi anunciou na terça-feira que gostaria de deixar o time catalão.

“Nós amamos você, Messi, fique, Messi, fique!” e “Bartomeu renuncie!”, gritavam várias centenas de torcedores do lado de fora do estádio Camp Nou na noite de terça-feira.

Depois que o Barça perdeu o título do Campeonato Espanhol para o Real Madrid em julho, Messi classificou o time como “fraco” e “vulnerável” durante uma entrevista pós-jogo. As informações são do site Globo Esporte e da agência de notícias Reuters.