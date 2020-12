Brasil O Brasil registra 915 novas mortes por coronavírus. Óbitos chegam a 182.854.

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Brasil se aproxima da marca dos sete milhões de casos confirmados de covid-19. (Foto: Virtual Science)

O Brasil registrou 915 novos óbitos causados pela covid-19 na terça-feira (15), o maior número desde 12 de novembro, quando registrou 926 mortes. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. O número total de óbitos causados pela doença até o momento é de 182.854 desde o início da pandemia. Foram feitos 44.849 diagnósticos positivos para o novo coronavírus de segunda (14) para terça (15) no Brasil. Desde o começo da pandemia, o total de infectados subiu para 6.974.258.

Foram 667 óbitos em média nos últimos 7 dias, o que representa uma aceleração de 25% na variação de 14 dias. O país já acumula 12 dias de alta na média móvel de mortes. Em 12 de novembro, o país registrou 926 óbitos em 24 horas. Porém, o registro ocorreu depois de quase uma semana de apagão de dados em vários estados, ou seja, os dados ficaram represado por alguns dias. A última vez que o Brasil teve um número mais alto de mortos foi em 16 de setembro, com 967.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 964 novas mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas. O total de óbitos causados pela doença subiu para 182.799 desde o início da pandemia. De segunda (14) para terça (15), o país teve 42.889 casos confirmados de covid-19. Desde o começo da pandemia, foram registrados 6.970.034 diagnósticos positivos para a doença em todo o Brasil. O governo federal informou ainda que 6.067.862 pessoas já se recuperaram da doença, com outras 719.373 em acompanhamento.

18 estados e DF em alta

Dezoito estados mais o Distrito Federal apresentaram tendência de alta na média móvel de mortes. Entre quarta e quinta da semana passada, o país registrou o maior número de estados em alta desde o início do cálculo pelo consórcio: 21. Três estados apresentaram queda na média e outros cinco mantiveram estabilidade. Entre as regiões, apenas o Norte (2%) teve estabilidade. As demais apresentaram aceleração: Centro-Oeste (45%), Nordeste (19%), Sudeste (23%) e Sul (35%).

Para medir a situação das mortes por causa da covid-19, especialistas indicam usar a média móvel dos óbitos, que calcula a média de registros observada nos últimos sete dias. A operação é a mais adequada para observar a tendência das estatísticas, por equilibrar as variações abruptas dos números ao longo da semana.

O consórcio de veículos de imprensa adotou esse período para verificar as oscilações na média móvel. É possível falar em queda nos números quando a diminuição é maior do que 15% se verificado nos últimos 14 dias —no caso, o período das duas últimas semanas. Caso os números aumentem mais do que 15%, há aceleração da epidemia. Valores intermediários indicam estabilidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil