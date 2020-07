Brasil O Brasil registrou 1.300 novas mortes causadas pelo coronavírus em 24 horas, e o total passa de 74 mil. As infecções já somam quase 2 milhões

14 de julho de 2020

Segundo o Ministério da Saúde, 643.483 pessoas estão em acompanhamento e 1.209.208 se recuperaram da doença. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A atualização diária divulgada pelo Ministério da Saúde registrou 41.857 novos casos do novo coronavírus e 1.300 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas.

O total de mortes subiu para 74.133, semelhante à população da histórica cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. O resultado marcou um aumento de 1,7% em relação a segunda-feira , quando o balanço do ministério trazia 72.833 óbitos.

Já os casos confirmados acumulados desde o início da pandemia chegaram a 1.926.824. Se fosse uma cidade, seria a 9ª mais populosa do País, à frente de Recife (PE). A soma representou uma elevação de 2,2% sobre o total divulgado , de 1.884.967 pessoas infectadas.

Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número registrado diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados pelas secretarias municipais e estaduais. Já às ças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados aos fins de semana.

De acordo com a atualização do Ministério da Saúde, 643.483 pessoas estão em acompanhamento e 1.209.208 se recuperaram da doença. Há ainda 3.928 mortes em investigação.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,8%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 35,3. A incidência dos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes é de 916,9.

Covid-19 nos Estados

Os Estados com mais mortes por Covid-19 são: São Paulo (18.324), Rio (11.624), Ceará (6.977), Pernambuco (5.715) e Pará (5.318). As Unidades da Federação com menos falecimentos pela pandemia são: Mato Grosso do Sul (177), Tocantins (267), Roraima (398), Acre (436) e Amapá (483).

As unidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia são: São Paulo (386.607), Ceará (139.437), Rio (132.822), Pará (128.570) e Bahia (110.029). As com menos pessoas infectadas registradas são: Mato Grosso do Sul (13.934), Tocantins (15.723), Acre (16.479), Roraima (22.968) e Rondônia (27.528).

Média semanal

O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da epidemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h desta terça-feira (14).

O País registrou 1.341 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 74.262 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil na última semana foi de 1.056 por dia, uma variação de 8% em relação aos óbitos registrados em 14 dias. Com média móvel de 1.056 mortes por dia, últimos sete dias foram os mais letais no País. Em casos confirmados foram 43.245 registrados no último dia, com o total de 1.931.204 de brasileiros infectados pelo novo coronavírus. No total, nove Estados mais o DF apresentaram alta de mortes: PR, RS, SC, MG, GO, MS, MT, RO, TO. Em relação a segunda (13), o Ceará deixou a lista de crescimento de mortes, e o Mato Grosso entrou na lista de altas – na ocasião, eram nove Estados mais o Distrito Federal.

