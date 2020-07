Brasil O Brasil supera a marca de 1 milhão de pessoas recuperadas do coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Brasil supera marca de 1 milhão de recuperados segundo levantamento da Universidade John Hopkins. (Foto: Reprodução)

A marca de 1 milhão de pacientes recuperados da covid-19 no Brasil foi superada neste domingo (5), conforme a Universidade Johns Hopkins, que divulgou seu mapa da pandemia pelo mundo – referência em tal levantamento desde o início da crise do novo coronavírus – que coloca o Brasil em primeiro lugar neste ranking.

Segundo os dados, 6.111.910 já se curaram da doença no mundo todo, sendo que 1.013.951 destes estão no Brasil. O país é o segundo na lista de casos confirmados, com 1.577.004 pessoas com covid-19, e também na de óbitos. São 64.867 mortes.

A lista de casos recuperados conta com os Estados Unidos em segundo, com 894.325 casos, Rússia em terceiro (449.995 recuperados), Índia em quarto (409.083 recuperados) e o Chile fechando o top 5, com 257.451 recuperados.

Já a lista de casos confirmados é liderada pelos Estados Unidos, com 2.852.807 contaminados, seguido pelo Brasil, Rússia (680.283), Índia (673.165) e Peru (299.080). Os EUA também lideram a lista de mortes pela covid-19, com 129.718 óbitos.

Reino Unido, com 44.305 mortes, Itália, com 34.861, e México, com 30.366 óbitos, fecham a lista na terceira, quarta e quinta posição, respectivamente.

Dados oficiais

O Ministério da Saúde registrou, no sábado, o total de 876.359 pessoas curadas do coronavírus em todo o País. O número é superior à quantidade de casos ativos (636.380), que são pacientes em acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa mais da metade do total de casos acumulados (55,6%). As informações foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

O governo federal afirma que mantém esforço contínuo para garantir o atendimento em saúde à população, em parceria com estados e municípios, desde o início da pandemia. “O objetivo é cuidar da saúde de todos e salvar vidas, além de promover e prevenir a saúde da população”, diz a pasta, que relata ter enviado recursos extras e fortalecido a rede de atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde), com envio de recursos humanos (médicos e profissionais de saúde), insumos, medicamentos, ventiladores pulmonares, testes de diagnóstico, habilitações de leitos de UTI para casos graves e gravíssimos e EPIS (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais de saúde.

De janeiro a junho, o Ministério da Saúde enviou mais de R$ 50,4 bilhões a Estados e municípios para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, sendo R$ 9,7 bilhões voltados exclusivamente para combate ao coronavírus. Também já foram comprados e distribuídos mais de 15 milhões unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento do coronavírus, 115,7 milhões de EPIS, mais de 10,6 milhões de testes de diagnóstico para Covid-19 e 79,9 milhões de doses da vacina contra a gripe, que ajuda a diminuir casos de influenza e demais síndromes respiratórias no meio dos casos de coronavírus.

“O Ministério da Saúde, em apoio irrestrito a Estados e municípios, também tem ajudado os gestores locais do SUS na compra e distribuição de ventiladores pulmonares, sendo que já entregou 6.410 equipamentos para todos os Estados brasileiros”, diz o ministério.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil