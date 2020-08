O Brasil atingiu 117.666 mortes e 3.717.156 casos acumulados de covid-19. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (26) pelo Ministério da Saúde durante entrevista online de apresentação do Boletim Epidemiológico semanal.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.086 novos óbitos. Ainda há 2.889 falecimentos em investigação pelas equipes das secretarias de saúde.

O balanço do ministério também recebeu notificações de 47.161 novas pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Ainda de acordo com a atualização desta quarta, 690.642 pessoas estão em acompanhamento e outras 2.908.848 já se recuperaram da doença.

Vacina no SUS

Nesta quarta, o governador de São Paulo, João Doria, disse que a primeira vacina contra a covid-19 estará disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro de 2020. No entanto, a CoronaVac ainda depende de aprovação da Anvisa.

A vacina em questão está sendo produzida pelo laboratório chinês Sinovac, mas aqui no Brasil o Instituto Butantan é o parceiro responsável pelo seu desenvolvimento. Os testes já estão na fase três no estado de São Paulo.

“Se tivermos esta fase de testagem bem concluída em outubro ou até a primeira quinzena de novembro, em dezembro já teremos disponível para a imunização da população através do SUS. Nessa primeira etapa, teremos acesso a 45 milhões de doses. Essa aplicação depende da autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, disse Doria durante uma coletiva de imprensa.

Enquanto pesquisadores da Universidade de Oxford usaram o adenovírus causador da gripe modificado com a proteína do novo coronavírus para provocar uma resposta imunológica, a Sinovac preferiu a versão enfraquecida do Sars-CoV-2 na produção da CoronaVac.

O estudo está testando 9 mil profissionais da área da Saúde nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal.

Mundo

O mundo ultrapassou 24 milhões de casos do novo coronavírus nesta quarta, segundo nova atualização da Universidade Johns Hopkins, que faz o monitoramento dos casos em uma plataforma online.

São 24.028.537 segundo consulta feita às 21h30min desta quarta.

Mais da metade desse total (52%) se concentra em apenas três países: Estados Unidos, Brasil e Índia. Nos EUA, são 5,8 milhões de casos. No Brasil, quase 3,7 milhões e na Índia são 3,2 milhões de casos confirmados.

O balanço da Johns Hopkins contabiliza 822.480 mortes. Os três países que concentram os casos somam 355.625 mortes, o que representa algo em torno de 43%. São 179.596 mortes nos EUA, 116.580 no Brasil e 59.449 na Índia.

Nesta lista, os indianos aparecem em quarto, atrás do México, que registra 61.450 mortes entre 568.621 casos.