Ela, então, realizou um novo teste RT-PCR no dia 13 de outubro, também no estado da Paraíba, e teve um novo resultado positivo para presença do vírus SARS-CoV2, indicando novamente a covid-19.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, a paciente ainda chegou a fazer um novo teste no mês de setembro, entre as duas ocorrências, e teve resultado negativo, na ocasião.

De acordo com a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), há outros cinco casos em investigação no Estado. Outros três foram investigados, mas não tinham viabilidade para análise. A pasta informou que conta com um protocolo para investigação de possíveis casos de reinfecção desde o dia 20 de outubro.

Em nota, o ministério informou que recebeu, na última quarta (9), um relatório do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz/RJ, referência nacional para a covid-19 no Brasil, com os resultados laboratoriais de duas amostras clínicas de, até então, um caso suspeito de reinfecção da doença pelo coronavírus.

Após análise das duas amostras enviadas ao laboratório houve a confirmação dos resultados via metodologia de RT-PCR em tempo real.

O laboratório constatou a presença de linhagens distintas do vírus SARS-CoV2 nas amostras coletadas, confirmando ser um caso de reinfecção.