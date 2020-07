Brasil O Brasil ultrapassou a marca de 84 mil mortes por coronavírus. O País registrou 59.962 novas infecções pela doença em 24 horas

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Das 2,22 milhões de pessoas infectadas no País, 68,6% se recuperaram. (Foto: Divulgação)

Dados do Ministério da Saúde mostram que dos 2,22 milhões de brasileiros que foram infectados pelo novo coronavírus, 68,6% se recuperaram da doença, 3,7% morreram e 27,7% estão em tratamento. A informação está na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada nesta quinta-feira (23).

O número acumulado de casos confirmados de Covid-19 no Brasil chega a 2.228.475. Nas últimas 24 horas, foram acrescidas às estatísticas do Ministério da Saúde 59.962 novos diagnósticos positivos da doença.

O País chegou a 84.082 mortes por causa do novo coronavírus. De acordo com o balanço do ministério, foram 1.311 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Estão sendo investigadas 3.786 mortes.

Até agora, 1.570.237 pacientes se recuperaram da doença e 633.156 pessoas estão em tratamento.

O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial da Covid-19 no número de casos confirmados e de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, que bateu a marca de 4 milhões de infectados e 144.032 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

Covid-19 nos Estados

Os Estados com mais registros de mortes por Covid-19 são: São Paulo (20.894), Rio de Janeiro (12.535), Ceará (7.374), Pernambuco (6.211) e Pará (5.616). As Unidades da Federação com menos falecimentos causados pelo novo coronavírus são: Mato Grosso do Sul (266), Tocantins (326), Roraima (458), Acre (474) e Amapá (548).

Os Estados com mais casos confirmados desde o início da pandemia são: São Paulo (452.007), Ceará (156.242), Rio de Janeiro (151.549), Pará (144.467) e Bahia (138.358). Os com menos pessoas infectadas registradas são: Mato Grosso do Sul (19.671), Tocantins (19.423), Acre (18.157), Roraima (27.932) e Rondônia (34.080).

Alerta

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi alertado por um comitê técnico da pasta sobre os benefícios do isolamento social para reduzir o impacto da pandemia na saúde e na economia. O documento também dizia que, sem isolamento, o País poderia levar até dois anos anos para controlar a pandemia.

Mas, ao contrário do alerta, Pazuello orientou a abertura das atividades, quando o Brasil já tinha mais de um milhão de casos. Os técnicos do Ministério da Saúde fizeram o aviso em maio. O alerta ao ministro interino revelado pelo jornal “O Estado de S. Paulo” e está registrado numa ata de reunião do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública, à qual a TV Globo também teve acesso. A reunião do comitê ocorreu no dia 25 de maio. O grupo, responsável pelo planejamento, organização e controle das medidas oficiais de combate ao coronavírus, é comandado pela Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde do ministério. Fazem parte do comitê integrantes do ministério, gestores locais da área de saúde além de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Ministério da Saúde não forneceu a lista dos participantes desse encontro. A reunião ocorreu no mesmo dia em que foi publicada no ‘”Diário Oficial” a exoneração do então secretário da pasta Wanderson de Oliveira. A TV Globo apurou que o ministro interino Eduardo Pazuello teve acesso à ata do encontro. Ele estava há dez dias no comando da pasta quando a reunião ocorreu. No documento que chegou até o ministro, os técnicos afirmaram que “toda pesquisa leva a acreditar que o distanciamento social é favorável para a população e o retorno da economia mais rápido”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil