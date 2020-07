Ao contrário do que foi alertado pela equipe técnica, o texto, assinado por Pazuello diz que “retomar as atividades e o convívio social são também fatores de promoção da saúde mental das pessoas, uma vez que o confinamento, o medo do adoecimento e da perda de pessoas próximas, a incerteza sobre o futuro, o desemprego e a diminuição da renda, são efeitos colaterais da pandemia pelo sars-cov-2 e têm produzido adoecimento mental em todo o mundo”.

A portaria foi publicada em 19 de junho, mesmo dia em que o Brasil ultrapassou um milhão de casos confirmados. Neste dia, as mortes pela Covid-19 chegaram a 49 mil.

“Nós estamos lidando com o problema mais grave dos últimos 100 anos na saúde do País, provocando crise humanitária, no Brasil e no mundo. Nós precisamos de que a direção central desse processo seja do Ministério da Saúde, e que seja, mais do que nunca, sejam ouvidas as pessoas que realmente tenham experiência para o controle e o combate da pandemia de Covid-19”, afirmou o médico.