Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Estádio do Corinthians passou a se chamar Neo Química Arena no dia 1º de setembro. (Foto: Divulgação/Corinthians)

O Corinthians ingressou com uma ação na Justiça pedindo o fim da obrigatoriedade da meia-entrada na venda de ingressos para os jogos em que for mandante. Têm direito ao benefício estudantes, idosos, deficientes e jovens de 15 a 29 anos de baixa renda.

Além disso, o Corinthians quer ser ressarcido pelo Governo Federal do valor que deixou de arrecadar nos últimos cinco anos (limite máximo permitido por lei) com as meias-entradas. Essa indenização ainda precisa ser calculada.

O Timão repete, assim, uma medida tomada recentemente pelo rival São Paulo e também pelo Flamengo.

O caso tramita na 14ª Vara Cível Federal de São Paulo. No último dia 10, a juíza Tatiana Pattaro Pereira determinou que o Corinthians informasse o valor do ressarcimento pretendido.

No processo, o Corinthians argumenta que o acesso ao esporte e lazer é obrigação do Estado e que a concessão do desconto não é acompanhada de qualquer contraprestação, incentivo ou estímulo por parte do Poder Público.

Segundo o clube, o não-recebimento do valor integral dos ingressos gera prejuízo à manutenção e ao desenvolvimento da atividade econômica por ele desempenhada.

A Lei da Meia-Entrada é de dezembro de 2013. Já o Estatuto do Idoso foi aprovado em 2003.

O Corinthians ressalta não discutir a constitucionalidade das leis, mas sim o fato de assumir os ônus sem contrapartida do Estado.

Por meio de assessoria de imprensa, o clube afirmou que não é contra o benefício e está disposto a seguir vendendo ingressos com 50% de desconto, desde que seja ressarcido.

Campeonato Brasileiro

Na tarde desta terça-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians finalizou sua preparação para mais uma partida do Campeonato Brasileiro. O Timão fez seu último treino antes do jogo diante do Atlético-GO, nesta quarta-feira (30), às 21h30min, na Neo Química Arena, em partida adiada da primeira rodada.

Em entrevista coletiva concedida antes da atividade do dia, o técnico Dyego Coelho revelou que o equatoriano Cazares, recém-chegado ao clube, será relacionado para o duelo diante dos goianos.

No treino, Coelho realizou os ajustes finais na equipe para a partida, com um trabalho tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Após a atividade, o grupo se concentrou no Hotel Gildasio Miranda, localizado dentro do CT, onde ficará até a saída para o jogo desta quarta (30). As informações são do site Globo Esporte e do Corinthians.

