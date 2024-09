Geral O Desfile Farroupilha será realizado nesta sexta-feira, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O público terá acesso gratuito às arquibancadas. (Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Desfile Farroupilha será realizado nesta sexta-feira (20), a partir das 8h30min, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre. Este ano, a parada celebrará o centenário de Jayme Caetano Braun, tema dos Festejos Farroupilhas 2024, e contará com o retorno das alegorias temáticas, que não integravam o evento desde 2013, e com referências às ações solidárias realizadas durante a enchente de maio. O público terá acesso gratuito às arquibancadas e haverá transmissão pela TVE-RS.

O governador Eduardo Leite fará a abertura do evento, cujo início será marcado pela passagem de integrantes da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias, da Susepe e da Defesa Civil. Na sequência, a avenida será palco dos desfile temáticos e tradicional, esse último composto por cavalarianos dos Centros de Tradições Gaúchas e piquetes. Voluntários e agentes públicos que ajudaram nos resgates durante a enchente e representantes da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas e de grupos tradicionalistas encerrarão a parada.

Cronograma do Desfile

– 8h30 – abertura pelo governador do Estado, Eduardo Leite.

– 8h40 – início do desfile cívico-militar na ordem: 1. Brigada Militar; 2. Corpo de Bombeiros Militar (28 viaturas e 220 militares a pé); 3. Polícia Civil; 4. Instituto Geral de Perícias (20 viaturas e 5 pessoas a pé); 5. Susepe (15 viaturas e 150 pessoas a pé); 6. Defesa Civil RS.

– 9h40 – início do desfile temático – Centenário de Jayme Caetano Braun.

– 10h40 – início do desfile tradicional – cavalarianos.

– 12h – Encerramento.

Trânsito e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou as alterações que serão realizadas no trânsito e transporte da capital gaúcha em razão do feriado e do Desfile Farroupilha, neste 20 de setembro. As mudanças começaram às 20h dessa quinta-feira (19).

O transporte coletivo circula com tabela de feriado. A linha T1 tem alteração de itinerário: o ônibus desvia da Aureliano e da Augusto de Carvalho durante o bloqueio, acessando as avenidas Praia de Belas, Borges de Medeiros, alça do Viaduto dos Açorianos até chegar ao terminal na Loureiro da Silva.

Confira abaixo os bloqueios de trânsito:

– Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em ambos os sentidos, desde o viaduto Abdias do Nascimento até a avenida Loureiro da Silva

– Eixo da Augusto de Carvalho, sentido Centro-bairro

– Avenida Ipiranga entre a avenida Borges de Medeiros até a Edvaldo Pereira Paiva

– Bloqueio com acesso local nos cruzamentos com a avenida Loureiro da Silva e avenida Edvaldo Pereira Paiva

– Bloqueio com acesso local nos cruzamentos com a avenida Aureliano Figueiredo Pinto, rua Dr. Vicente de Paula Dutra, rua Dolores Alcaraz Caldas e avenida Ipiranga.

– Bloqueio com acesso local na avenida Aureliano Figueiredo Pinto x Praia de Belas.

– Bloqueio com acesso local no cruzamento com a avenida Augusto de Carvalho (Rótula das Cuias).

– Bloqueio do Viaduto Abdias do Nascimento sentido bairro-Centro, ruas Nestor Ludwig, Fernando Lúcio Costa, Carlos Medina e 17 de Dezembro (CEEE).

– Estreitamento de pista na avenida Padre Cacique entre o Viaduto Abdias do Nascimento até a avenida Diário de Notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/o-desfile-farroupilha-sera-realizado-nesta-sexta-feira-a-partir-das-8h30-na-avenida-edvaldo-pereira-paiva-em-porto-alegre/

O Desfile Farroupilha será realizado nesta sexta-feira, na avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre

2024-09-19