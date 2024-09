Geral Empresa de apostas ensina parceiros a enganar apostadores até com inteligência artificial

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Bet7k usa sistema de “afiliados” para recompensar pessoas que conseguem atrair novos jogadores. (Foto: Reprodução)

A Bet7k, uma das principais casas de apostas brasileiras, oferece a parceiros um curso que ensina a forjar depoimentos de falsos ganhadores, driblar regras de anúncios em redes sociais, montar perfis de falsos “experts” e até a usar o ChatGPT para aprimorar promessas de ganhos elevados com jogos de azar. Tudo para atrair novos apostadores a jogos virtuais como o do “Tigrinho” e o do “A viãozinho”.

Procurada, a Bet7k não se manifestou, mas o site onde estava hospedado o curso foi retirado do ar após o pedido de explicações da reportagem. Com cerca de 90 milhões de acessos por mês no site oficial, a bet patrocina 5 dos 20 clubes da série B do Campeonato Brasileiro e a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). O volume de visitas a põe entre as dez mais populares do País, segundo o serviço de monitoramento de tráfego Similarweb.

O treinamento para fisgar apostadores é oferecido dentro do programa da bet para “afiliados”, como são chamados os que atuam para atrair novos apostadores. O objetivo deles é obter novos cadastros e mais aportes de jogadores. Conforme o desempenho, os parceiros recebem comissões.

O sistema de afiliação é comum e legal no mercado de produtos digitais. Mas técnicos do governo federal alertam para riscos de esse mecanismo servir para dribles em normas tributárias, por falta de transparência sobre critérios e destinatários de pagamentos das comissões.

Em portaria baixada em julho, o governo federal definiu regras para reforçar a fiscalização sobre os afiliados. Entre elas, a obrigação de haver, entre a casa de apostas e o afiliado, um contrato que deve ficar à disposição do Ministério da Fazenda. Essa condição, porém, só vale a partir de janeiro de 2025.

Nesta semana, o Ministério da Fazenda publicou portaria que dá prazo até 1º de outubro para empresas de apostas de cota fixa que ainda não iniciaram regularização junto ao governo. Há prazo adicional até 10 de outubro para levantamento dos depósitos de apostadores e, a partir de 11 de outubro, a pasta pedirá bloqueio dos sites e exclusão dos aplicativos de casas irregulares.

As principais casas de apostas têm programas de afiliados, mas a maioria filtra os parceiros. Na Bet7k, qualquer um pode se tornar “partner” e, com um simples cadastro, ter acesso à capacitação oferecida pela empresa. A reportagem assistiu aos 55 vídeos disponíveis. “Você acaba de dar um passo muito importante em direção à liberdade financeira”, diz o “professor” na início do curso. O treinamento ensina, por exemplo, a forjar um diálogo no WhatsApp em que o interlocutor festeja a vitória no jogo e recebe um pagamento.

O diálogo e o comprovante falsos servem para criar uma imagem que pode ser repassada em grupos, disposta em sites ou publicada nas redes sociais para que outras pessoas se sintam motivadas a apostar.

“Vou te mostrar como fazer isso através de um site que gera e já salva em imagem os depoimentos”, diz o instrutor. “Você pode pegar uma imagem de comprovante (de pagamento) e dizer assim: ‘Olha aí quanto saquei agora’. Coloca a data, a hora e coloca que foi uma mensagem que eu recebi, beleza? (…) É uma imagem prontinha para você usar como depoimento.”

Uma das aulas ensina a se associar a influenciadores para que eles promovam links de cadastro para jogos e recebam parte do dinheiro aportado pelo novo jogador. Para isso, a capacitação da Bet7k recomenda que histórias de sucesso sejam inventadas com o auxílio da inteligência artificial do ChatGPT.

“Quem está no Instagram, no Tik Tok, em qualquer outra rede, está ali para ouvir histórias, se entreter, saber do dia a dia. Então, a gente vai criar um roteirinho de histórias utilizando o ChatGPT que vai funcionar muito”, diz o instrutor.

O treinamento disponibiliza o comando que deve ser inserido na inteligência artificial para que o ChatGPT apresente um roteiro atraente para convencer as pessoas. “Vamos na prática”, diz o instrutor. “Escreve para mim um roteiro para stories do Instagram. Deve ser curto, aproximadamente dois minutos, dividido em quatro etapas: ganho e resultado expressivo, controverso fora do comum, rápido e fácil e com chamada para ação.”

Seguindo as orientações do curso, a IA sugeriu o texto a ser encenado pelos influenciadores nas redes sociais: “Nosso influenciador ganhou R$ 4,8 mil em 9 minutos. Tudo porque enquanto estava no banheiro clicou sem querer em um link em um grupo de WhatsApp e foi parar em um aplicativo maluco que mandava a hora certa de clicar em um botão.”

A capacitação tem uma seção sobre gestão de anúncios de jogos em plataformas como Facebook. O curso ensina a criar vários perfis falsos para fazer anúncios para que, caso as páginas sejam derrubadas por propaganda irregular, isso não comprometa a estratégia.

“Hora ou outra vai tomar um bloqueio do Facebook. Se você tiver só um perfil, não vai conseguir anunciar. A ideia é que você tenha três, cinco, dez perfis, para que possa usar todos eles para fazer anúncios.” Para driblar o banimento, a orientação é “esquentar os perfis”, ou seja, fazer publicações para simular que a página falsa é de um usuário comum.

Outra habilidade ensinada no curso é a de construir um “robô” que direciona, no app Telegram, interessados em apostas para cadastro em link do afiliado. Os grupos em apps de conversas com dicas e “sinais” de apostas são comuns entre apostadores. A aula diz expressamente que os robôs fazem o “trabalho sujo”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

