| O Detran do Rio Grande do Sul coloca em leilão quase 500 veículos e sucatas em Uruguaiana nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2020

Pregão é aberto a pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. (Foto: Arquivo/Detran-RS)

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul promove nesta quarta-feira, em Uruguaiana, mais um leilão de veículos e sucatas de Centros de Remoção e Depósito, totalizando sete unidades na região. A sessão está marcada para as 10h no Sest Senat (rua Perimetral Oeste nº 3.601). A visitação pública dos lotes – quando é possível conhecer e examinar os bens – já foi encerrada.

No total, serão ofertados 471 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários que estão nos depósitos de Uruguaiana, Alegrete, Itaqui, São Francisco de Assis, Quaraí, São Borja e Itaqui. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem ou veículos com documentação (aptos para voltar à circulação). Os veículos com documentação não tem restrições policiais ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador deverá apresentar no ato o RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física; contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, se pessoa jurídica.

A compra de sucatas poderá ser realizada somente por empresas registradas no DetranRS (CDVs) que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas. Informações sobre os bens a serem leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação, estão publicadas nos editais de números 5 a 11. O calendário com os demais leilões agendados e número de veículos ofertados estão disponíveis no site do Detran-RS.

IPVA

Quem pretende parcelar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) no Estado em até três vezes tem até sexta-feira para fazer o primeiro pagamento, com desconto de 3%. Os outros dois vencem em 28 de fevereiro e 31 de março, respectivamente com abatimentos de 2% e 1%.

Também é possível integralizar de forma antecipada o tributo. Se isso for feito até o último dia deste mês poderá ter até 22,4% de desconto, considerando-se uma redução de 3% no valor do tributo pela antecipação e a soma das vantagens dos programas “Bom Motorista” e “Bom Cidadão”.

A consulta de dados relativos aos veículos, como valores a pagar, multas e pendências podem ser acessados no site www.ipva.rs.gov.br ou por meio do aplicativo para dispositivos móveis (“IPVA RS”), baixável gratuitamente nas plataformas App Store e Google Play.

O pagamento do IPVA de 2020 pode ser realizado diretamente nos sistemas on-line ou presencialmente nos bancos credenciados: Banrisul, Bradesco, Santander, Sicredi, Banco do Brasil (somente para clientes) e agências lotéricas. Para isso, basta ter em mãos o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) ou apenas a placa e o Renavam do veículo.

A taxa de licenciamento do veículo, multas de trânsito e o seguro DPVAT (Seguro de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) podem ser pagos de forma separada do IPVA. “Um tributo não interfere no pagamento do outro”, salienta o governo do Estado.

Os descontos proporcionados pelos programas de incentivo “Bom Motorista” e “Bom Cidadão” podem ser acumulados e são válidos para pagamento de IPVA antecipado, parcelado ou conforme o calendário de vencimento com base no número final da placa de cada veículo.

Condutores que não receberam multas nos últimos três anos terão dedução de 15% no valor do tributo. Para quem não foi multado há dois anos, o índice é de 10%, e para quem ficou um ano sem infrações, o abatimento é de 5%. No Rio Grande do Sul, mais de 1,7 milhão de contribuintes têm direito ao desconto do Bom Motorista no IPVA de 2020, o que representa 45,8% da frota tributável.

O desconto do “Bom Cidadão”, por sua vez, dará aos proprietários de veículos inscritos no programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) um desconto de 5% para os que acumularam no mínimo 150 notas fiscais com CPF, 3% para os que tiveram entre 100 e 149 notas e 1% para quem acumulou entre 51 e 99 notas. Esses abatimentos serão aplicados para mais de 55o mil cidadãos.

(Marcello Campos)

Voltar Todas de |

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário