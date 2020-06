Rio Grande do Sul O Detran gaúcho realiza mais um leilão, desta vez com 950 veículos e sucatas

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Pregão é adaptado às regras de distanciamento social. (Foto: Arquivo/Detran-RS)

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) realizará nesta quarta-feira (24), às 10h, mais um leilão virtual de itens de seus CRDs (Centros de Remoção e Depósito), agora abrangendo 950 itens das unidades de Gravataí e Cachoeirinha, ambas na Região Metropolitana de Porto Alegre. A visitação pública aos lotes prossegue até as 17h desta terça, com agendamento prévio por meio de telefones informados em edital.

São ofertados 550 veículos com documentação (aptos a circularem novamente) e 400 sucatas para reciclagem, todos eles retidos administrativamente nos depósitos da região e não reclamados pelos proprietários. “Os veículos com documentação não tem restrições policiais ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira”, garante o órgão.

O sistema de visitação aos depósitos evita a concentração excessiva de pessoas, atendendo as determinações e recomendações das autoridades de saúde, no âmbito do enfrentamento à pandemia de coronavírus. Caso necessário, o CRD poderá limitar o tempo de visitação por interessado com a finalidade de atender a todos sem que ocorram aglomerações.

Leilão virtual

De acordo com o Detran-RS, o pregão virtual é similar ao presencial, mas com algumas adaptações. Um leiloeiro permanece em auditório fechado, realizando a sessão, que é acompanhada visto pelos arrematantes por meio de vídeo. Os lances ocorrem de forma on-line (em vez de “cantar” os lances, os arrematantes registram no site do leiloeiro).

É considerado vencedor o licitante que faz a maior oferta aceita pelo leiloeiro, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o fim do apregoamento.

Também haverá opção de realização de pré-lance on-line, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade serão anunciados a partir do maior lance registrado no sistema. Mais informações no site www.arnoldoleiloes.com.br.

(Marcello Campos)

