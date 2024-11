Economia O dólar ganhou força nessa segunda-feira e fechou cotado a R$ 5,76

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O dólar fechou em alta nessa segunda-feira (11), em mais um pregão em que o foco dos investidores foram as contas públicas. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou em alta nessa segunda-feira (11), em mais um pregão em que o foco dos investidores foram as contas públicas. A moeda americana encerrou o dia com uma elevação de 0,56%, cotada a R$ 5,7695. O mercado aguarda, desde o fim das eleições municipais, o anúncio de um pacote de corte nos gastos que equilibre as contas do governo e possibilite o cumprimento do arcabouço fiscal.

A equipe econômica, porém, continua discutindo o pacote nesta semana. Especialistas explicam que, quanto mais tempo o governo demorar para anunciar o plano de corte de gastos, mais o mercado fica desconfiado e busca formas de proteger seus investimentos, o que valoriza o dólar em detrimento do real.

Enquanto aguarda o anúncio, o mercado repercute os resultados do setor público consolidado, divulgado pelo Banco Central do Brasil (BC) nesta manhã. Em setembro, as contas apresentaram um déficit primário (quando os gastos ficam acima das receitas) de R$ 7,34 bilhões, mas a dívida pública recuou para 78,3% do Produto Interno Bruto (PIB).

Além disso, o BC também divulgou a nova edição do boletim Focus — relatório que traz as projeções de economistas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos do país. As expectativas para a inflação subiram pela sexta semana consecutiva e são de 4,62% para 2024, acima do teto da meta.

Em meio ao cenário, o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou perto da estabilidade.

Dólar

O dólar fechou em alta 0,56%, cotado a R$ 5,7695. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,8163. Com o resultado, acumulou: alta de 0,56% na semana; recuo de 0,20% no mês; e ganho de 18,90% no ano.

Na última sexta-feira, a moeda havia subido 1,09%, cotada a R$ 5,7372.

Ibovespa

Já o Ibovespa teve alta 0,03%, aos 127.874 pontos.

Com o resultado, acumulou: alta de 0,03% na semana; perdas de 1,42% no mês; recuo de 4,70% no ano.

Na sexta, o índice havia encerrado em baixa de 1,43%, aos 127.830 pontos, no menor nível desde 7 de agosto. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/o-dolar-ganhou-forca-nessa-segunda-feira-e-fechou-cotado-a-r-576/

O dólar ganhou força nessa segunda-feira e fechou cotado a R$ 5,76

2024-11-11