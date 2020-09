Rio Grande do Sul O envio suspeito de sementes para produtores rurais é alvo de alerta no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Casos têm sido registrados em Santa Catarina. (Foto: Divulgação/Cidasc)

A Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) do Rio Grande do Sul alerta para uma irregularidade envolvendo o envio de sementes estrangeiras para produtores rurais que não solicitaram o produto. O aviso é motivado por relatos de casos em Santa Catarina, onde pequenos pacotes de cultivares não identificadas têm sido entregues como “brinde” na compra de outros produtos.

O Ministério da Agricultura já havia alertado sobre situações similares ocorridas nos Estados Unidos, cujo órgão oficial de defesa fitonissária determinou a abertura de investigação. Em algumas embalagens, há supostas informações escritas em chinês.

“A importação de vegetais é regulamentada para evitar que pragas e outros problemas atinjam áreas produtivas, o que representa um grande risco de prejuízo à economia agropecuária, além dos impactos ambientais”, ressalta o chefe da divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Seapdr, Ricardo Felicetti.

O que deve ser feito

Ainda não há relato de casos desse tipo no Rio Grande do Sul, mas as autoridades orientam que, em caso de recebimento de produtos não solicitados, o material deve ser entregue à inspetoria ou escritório de defesa agropecuária mais próximo do município onde ocorreu a situação.

“Sob nenhuma hipótese o pacote deve ser aberto ou descartado no lixo, muito menos cultivado, a fim de evitar que estas sementes atinjam o ambiente e áreas agrícolas”, acrescenta Felicetti.

Em caso de dúvida, a divisão de Defesa Sanitária Vegetal disponibiliza canais de canais para interlocução com os produtores rurais, por meio dos telefones (51) 3288-6289 e 3288-6294. Também é possível obter esclarecimentos pelo e-mail defesavegetal@agricultura.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

