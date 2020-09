Magazine O estado de saúde da cantora Vanusa é considerado grave

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Cantora de 73 anos está em hospital no litoral paulista com quadro de pneumonia desde o início de setembro. (Foto: Divulgação)

Foi divulgado nesta quarta-feira (23) um novo boletim sobre o estado de saúde da cantora Vanusa, que foi internada em 5 de setembro em um hospital em Santos, no litoral de São Paulo, com um quadro de anemia.

No dia 12, ela foi transferida para a UTI do local tratando de uma pneumonia e teve uma piora em seu quadro na última terça-feira (22), dia em que completou 73 anos.

“O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores mantém-se internada em Unidade de Terapia Intensiva desta instituição. Encontra-se entubada e com necessidade de ventilação mecânica. O quadro é grave, porém estável nas últimas 24 horas”, diz o boletim assinado pelos médicos Luiz Otávio Lopes Abrantes e Caio Genovez Medina.

Seu filho, Rafael Vannucci, fez um novo pronunciamento sobre a internação da mãe: “Minha mãe está em estado grave por uma série de motivos, inclusive por estar entubada. Também por conta da idade e do histórico de doenças, os médicos me esclareceram que é impossível dizer que o quadro não é grave. Ela apresentou piora que foi determinada com a constatação de água no pulmão. Teve também alteração de pressão e tudo isso fez com que a entubassem para preservar as vias respiratórias. Agora, dependemos de uma reação dela”.

Rafael mencionou ainda o histórico da mãe como possíveis causas para a piora no quadro: “Há 12 anos ela foi atingida por problemas com remédios, bebidas, depressão e dependência química. Tudo piorou há cerca de 5 anos quando ela foi afetada pela bactéria, a h pylori, contraída ao tomar água. Essa bactéria a fez emagrecer quase 40 quilos e isso agravou seu estado. Ficou muito debilitada e as medicações passaram a não fazer mais efeito”, explicou.

Ele continuou afirmando que foram feitas diversas tentativas de tratamento ao longo dos últimos anos, mas que Vanusa recusava as opções.

“Cerca de 8 ou 9 enfermeiras passaram por sua casa, mas ela não aceitava. Daí as internações diversas, em clínica de reabilitação, em casa de repouso, casa para idosos”, contou, afirmando também que sua mãe nunca foi de fato diagnosticada com Alzheimer

Segundo Rafael, os médicos explicaram que ela sofre de uma síndrome demencial e não da doença, definindo: “síndrome demencial é a condição adquirida, caracterizada por declínio cognitivo e com comprometimento das funções sociais e funcionais. É um termo geral para várias doenças neurodegenerativas que afetam principalmente pessoas na terceira idade.”

