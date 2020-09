Cinema O projeto do ator Tom Cruise de gravar um filme no espaço já tem uma data: outubro de 2021

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Tom Cruise quer fazer longa no espaço com apoio de Universal, Nasa e Elon Musk. (Foto: Divulgação)

O projeto do ator Tom Cruise de gravar um filme no espaço já tem uma data: outubro de 2021. A informação foi divulgada pelo Space Shuttle Almanac, que acompanha desde 1992 notícias sobre programa de ônibus espacial da Nasa (a agência espacial norte-americana).

A programação divulgada pelo projeto no Twitter mostra que Cruise e o diretor do filme Doug Liman vão viajar em um veículo espacial pilotado pelo veterano da Nasa Michael Lopez-Alegria. Ainda há um lugar na viagem que não foi ocupado.

Segundo o site “Deadline”, a Universal Pictures vai arcar com um orçamento de cerca de 200 milhões de dólares para a produção do longa. A cifra ainda é uma estimativa, considerando que o projeto ainda estaria sendo roteirizado.

O filme foi confirmado no início de maio pelo administrador da Nasa Jim Bridenstine e também tem do empresário Elon Musk, da empresa de foguetes Space X. Liman e Cruise já trabalharam juntos em “Feito na América” (2017) e “No limite do amanhã” (2014).

