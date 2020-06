Mundo O Facebook fecha brecha para anúncios políticos antes das eleições dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Rede vai sinalizar propagandas políticas compartilhadas por usuários após críticas sobre disseminação de notícias falsas. (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

O Facebook vai sinalizar anúncios políticos compartilhados por usuários em seus próprios feeds, fechando o que, segundo críticos, é uma brecha nas medidas de transparência da empresa. A medida foi anunciada às vésperas das eleições presidenciais americanas, previstas para novembro.

A maior rede social do mundo coloca um aviso de isenção de responsabilidade que diz “publicação paga por” em anúncios políticos desde 2018, depois de enfrentar forte reação por não impedir que iniciativas russas usassem a plataforma para influenciar as eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos.

Mas o aviso desaparecia quando as pessoas compartilhavam os anúncios em seus próprios feeds, o que, segundo os críticos, prejudicou sua utilidade e permitiu que informações mentirosas continuassem se espalhando sem controle.

“Anteriormente, o pensamento aqui era que essas eram publicações orgânicas e, portanto, não precisavam necessariamente conter informações sobre anúncios”, disse Sarah Schiff, gerente de produtos do Facebook que supervisiona a mudança.

Depois de receber comentários sobre o sistema, disse Schiff, a empresa agora considera importante divulgar se uma publicação “em algum momento foi um anúncio”.

A empresa enfrenta críticas para fazer mais para combater a desinformação antes das eleições presidenciais de 3 de novembro. Na semana passada, o candidato democrata, Joe Biden, pediu ao presidente da companhia, Mark Zuckerberg, que reverta a decisão de isentar anúncios políticos da verificação de fatos.

Novas medidas

No início do mês, o Facebook anunciou novas medidas para fortalecer o combate contra notícias falsas na plataforma. A companhia revela que, depois de um ano e meio de pesquisa, está finalmente aplicando medidas de remoção de contas falsas, anunciando ainda parceria com agências de checagem de fatos e a promoção de iniciativas de educação para a mídia.

Conheça cada uma das novas táticas aplicadas pelo Facebook:

– Expansão do programa de verificação de fatos para outros países: Ao todo, a rede social já expandiu o seu programa de verificação de fatos para 14 países, incluindo o Brasil, com previsão de inclusão de novas localidades ainda neste ano. Com verificadores certificados e independentes, o volume de publicações falsas pode ser reduzido em uma média de 80%, segundo a companhia.

– Expansão de testes de verificação de fotos e vídeos: O Facebook está investindo para expandir a verificação de conteúdos também de fotos e vídeos a mais quatro países. Estão inclusas na análise imagens que possam ter sido manipuladas ou retiradas de contexto.

– Novas técnicas que aumentam o impacto da verificação: Para conseguir controlar a quantidade de mais de um bilhão de publicações ao dia, o Facebook encontrou duas novas formas de executar esse trabalho: Machine learning, para fazer a identificação de conteúdos duplicados de notícias que já foram contestadas; e Claim Review, da Schema.org, uma estrutura de código aberto utilizado por várias empresas de tecnologia e organizações que fazem a verificação de fatos.

– Medidas contra páginas e domínios fontes de notícias falsas: A rede social utiliza classificações de verificadores de fatos para a identificação de fontes de fake news e, na sequência, a distribuição do conteúdo é reduzido como forma de penalização, removendo a capacidade de gerar receita.

O machine learning também atua nessa iniciativa para não só a identificação das notícias falsas, como também reduzindo o alcance orgânico.

– Mensuração e transparência: O Facebook anunciou em abril uma nova medida para pesquisas independentes sobre o papel das redes sociais nas eleições e outros assuntos dedicados à democracia. Agora, uma equipe está sendo contratada para colocar o trabalho em prática. Um dos motivos da iniciativa é fazer a medição do volume e dos efeitos da desinformação na rede social.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo