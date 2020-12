Tecnologia O Facebook lança novo Instagram Lite para celulares mais simples

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Chamado de Instagram Lite, o app tem apenas 2 MB de tamanho. (Foto: Reprodução)

Nesta quarta-feira (16), o Facebook anunciou, em evento na Índia, um novo aplicativo do Instagram para celulares mais modestos. Chamado de Instagram Lite, o app tem apenas 2 MB de tamanho, mas para isso precisou eliminar alguns dos principais recursos atualmente disponíveis na rede social.

Reels, IGTV e Instagram Shopping, por exemplo, não estão na versão Lite da plataforma. Ou seja, aparentemente será possível apenas navegar pelo feed, conversar com outros usuários no Direct, postar fotos e fazer stories.

Na prática, o novo aplicativo promete oferecer uma experiência muito mais fluida, além de consumidor menos da rede móvel e ocupar menos espaço na memória do smartphone.

Inicialmente, o Instagram Lite está disponível apenas na Índia, maior mercado do Facebook segundo relatório de novembro da consultoria Statista. Além disso, vale lembrar que o mercado indiano é composto por um grande volume celular mais básicos.

O Facebook confirmou que lançará o Instagram Lite em outros mercados, mas não especificou datas. O aplicativo se junta a apps como Facebook Lite e Messenger Lite, estes já disponíveis para os usuários no Brasil. Twitter e TikTok também possuem uma versão mais simplificada para modelos mais simples.

Anúncios

O embate entre Facebook e Apple por conta de uma função de privacidade no iOS 14 tem um novo capítulo. A empresa de Mark Zuckerberg veiculou nesta quarta-feira (16) anúncios em alguns dos principais jornais dos Estados Unidos para sustentar que a alteração no sistema operacional prejudicará principalmente os pequenos negócios.

A mudança no iOS 14 vai exigir que os aplicativos tenham a permissão dos usuários para coletar dados durante a navegação em outros apps e sites. A regra, que vai impactar apps com acesso a muitas informações, como o Facebook, começaria a valer em setembro de 2020, mas foi adiada para o início de 2021.

Para se posicionar contra a nova regra, o Facebook exibiu anúncios no New York Times, Wall Street Journal e Washington Post com a seguinte chamada: “Estamos enfrentando a Apple pelas pequenas empresas em todos os lugares”. A campanha ainda inclui um texto com críticas à mudança no iOS 14.

O Facebook afirma que a restrição da Apple à coleta de dados fará as pequenas empresas registrarem, em média, uma queda de mais de 60% em vendas feitas a partir de anúncios.

“Embora a limitação de como anúncios personalizados podem ser usados impactam grandes empresas como nós, essas mudanças serão devastadoras para as pequenas empresas”, afirma o Facebook. “As pequenas empresas merecem ser ouvidas. Ouvimos suas preocupações e estamos com vocês”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia