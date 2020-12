Tecnologia O iPhone 12 Mini já tem desconto de 1.600 reais; compare com o SE

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Celulares são os mais compactos comercializados atualmente pela Apple. (Foto: Reprodução)

iPhone 12 Mini e iPhone SE (2020) são os dois celulares da Apple mais compactos à venda na loja oficial. O primeiro é o menor da família iPhone 12 e traz como destaque de ficha técnica os principais recursos vistos na nova geração, como processador poderoso e compatibilidade com 5G. Já o sucessor do iPhone SE de 2016 tem visual herdado do iPhone 8 e componentes internos do iPhone 11. Confira a seguir um comparativo das especificações.

O iPhone 12 Mini desembarcou no Brasil em novembro de 2020 pelo preço sugerido de R$ 6.999, mas sofreu redução significativa de valor e já pode ser visto por R$ 5.400 – desconto de R$ 1.600. Já o iPhone SE (2020) chegou no mercado nacional em abril por R$ 3.699, mas já pode ser encontrado por R$ 2.755, queda de R$ 945.

Design e tela

O iPhone 12 Mini é o mais moderno da dupla, com design com mais reformulações desde o iPhone 6. O visual lembra o do iPhone 4: laterais retas em metal e traseira em vidro. Já a parte frontal mantém a aparência vista desde o iPhone X, com uma tela que ocupa uma porção considerável da parte frontal, com exceção do notch na parte de cima. O resultado é um corpo menor e mais leve que o iPhone SE 2020.

A tela do iPhone 12 Mini, no entanto, é maior e mais atual: tem 5,4 polegadas, resolução Full HD e painel OLED, que oferece contraste e cores superiores em relação ao LCD do SE. O modelo lançado em abril tem display menor, de apenas 4,7 polegadas, e baixo aproveitamento da superfície frontal, que ainda traz o clássico botão físico e bordas bem grossas tanto na parte inferior quanto na parte superior. O design utilizado no celular mais barato traz um padrão antigo na indústria de celulares.

O iPhone 12 Mini também tem construção mais sofisticada, com certificação IP68 que protege contra danos causados por água e poeira sob até 6 metros de profundidade. O iPhone SE (2020) também é resistente a líquidos, mas apenas a 1 metro por 30 minutos, conforme estabelecido pelo selo IP67. Além disso, o 12 Mini traz um vidro especial na parte frontal que, segundo a Apple, resiste quatro vezes mais a quedas.

O 12 Mini vem nas cores preto, branco, vermelho, verde e azul, enquanto o SE (2020) está disponível em preto, branco ou vermelho.

Câmeras

O iPhone 12 Mini tem câmera dupla de 12 MP, a principal com abertura de f/1.6 para fotos do dia a dia, e a segunda é uma lente ultra wide para imagens com maior campo de visão. A Apple promete um desempenho fotográfico em paridade com o oferecido pelo iPhone 12 normal. Seus resultados, portanto, devem ser superiores ao oferecido pelo iPhone SE (2020), que conta com apenas uma câmera de 12 MP (f/1.8).

Além da qualidade do sensor, o modelo mais novo tende a se destacar pela capacidade de processamento de imagem do seu chip mais poderoso. Um dos exemplos é a função de Modo Noturno, que permite clicar mesmo em ambientes com pouquíssima luminosidade, e que não está disponível no iPhone SE (2020). Outro recurso presente apenas na geração 12 é a gravação de vídeo em Dolby Vision, um tipo de HDR que enriquece sombras e cores como na imagem de cinema.

Já na parte frontal o iPhone 12 Mini também deve levar vantagem, já que traz câmera de 12 MP e sensor de profundidade capaz de capturar imagens com maior resolução e qualidade, além de possibilidade de selfie com modo retrato, enquanto o iPhone SE (2020) traz um sensor único de 7 MP.

Desempenho e armazenamento

O mais poderoso da dupla deve ser o iPhone 12 Mini. Apesar de mais compacto, ele vem com o mesmo chip A14 Bionic presente no mais poderoso iPhone 12 Pro Max. A fama dos processadores da Apple leva a crer que o celular é um dos mais rápidos do mundo junto com os outros da mesma geração. No entanto, seu desempenho pode estar até acima do que o usuário médio necessita.

Desse modo, o chip A13 Bionic presente no iPhone SE (2020) deve ser igualmente suficiente para executar tarefas do dia a dia, incluindo edição de vídeo e de fotos pesados. O armazenamento também é o mesmo: ambos trazem opções de 64 GB, 128 GB e 256 GB, sem possibilidade de expansão via cartão de memória externo.

A Apple não divulga a memória RAM dos aparelhos, mas técnicos especializados afirmam que o iPhone 12 Mini tem 4 GB e o iPhone SE (2020) apresenta 3 GB.

Bateria

Além do desempenho, o processador mais moderno deve dar vantagem ao iPhone 12 Mini também na bateria. Mesmo com uma tela maior, a Apple garante que o celular dura cerca de duas horas a mais de uso com a carga completa na comparação com o iPhone SE (2020). O celular de nova geração também é compatível com o carregador magnético sem fio da Apple, mas não vem com nenhum na caixa: apenas um cabo Lightning para USB-C acompanha o telefone, obrigando o usuário a adquirir uma fonte à parte caso não tenha de compras anteriores.

Esta estratégia da Apple anunciada com a chegada do iPhone 12 também vale para modelos anteriores, ou seja, o iPhone SE (2020) também não vem com estes componentes na embalagem.

