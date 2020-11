Tecnologia O Facebook libera novos recursos de chat para o Messenger e o Instagram

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Processo faz parte da integração entre os aplicativos. (Foto: Reprodução)

Recursos que fazem parte da nova experiência de mensagens no Instagram já estão disponíveis, anunciou o Facebook nesta quarta-feira (18).

Essa nova experiência consiste em uma integração entre o Instagram e o Messenger. Diversas funções presentes no aplicativo de bate-papo agora também podem ser encontradas no Direct. Uma das novidades é o modo “Assistir juntos”, que já está em funcionamento.

Quando você atualizar seu aplicativo, poderá sintonizar vídeos de tendências, Reels, IGTV, filmes e programas de TV em tempo real com seus amigos, por chat de vídeo. Além disso, o Facebook adicionou dois novos programas, exclusivos para Messenger e Instagram por meio do Assistir juntos: “Post Malone’s Celebrity World Pong League” e “Here for It with Avani Gregg”.

Para assistir aos novos programas com seus amigos, basta iniciar um chat de vídeo no Instagram ou Messenger ou criar uma sala no mensageiro do Facebook. Os processos em cada plataforma são diferentes, mas muito parecidos. No chat de vídeo no Instagram, toque no botão de mídia no canto inferior direito e selecione a guia “TV e filmes”. Já no Messenger, deslize a tela para cima para abrir o menu, depois selecione “Assistir juntos” e a mesma guia de TV e filmes. Feito isso, você poderá assistir a diversos vídeos e outros conteúdos, inclusive os novos programas.

O segundo recurso é mais cosmético: temas para o bate-papo, como amor ou tye-dye, para você personalizar suas conversas de acordo com seus gostos. A empresa também adicionou um tema especial para as plataformas com TinyTAN, um grupo de personagens inspirados nos sete integrantes da banda sul-coreana BTS. Para ativá-lo, basta entrar nas configurações de bate-papo, abrir a aba Temas e selecionar TinyTAN.

Esta mensagem se autodestruirá

Quer mais privacidade? Em breve você poderá ativar o modo Desaparecer, um recurso opcional que apaga todas as mensagens lidas quando você sai da conversa. Agora você pode compartilhar GIFs, memes ou reações sem se preocupar com curiosos lendo suas conversas. A ativação também é simples: escolha uma conversa, deslize para cima e pronto, você está no modo Desaparecer. Para retornar ao padrão, é só arrastar para cima novamente.

“Projetamos o modo desaparecer com segurança e escolha em primeiro lugar, para que você esteja no controle de sua experiência”, disse o Facebook em comunicado. “Para começar, apenas as pessoas que estão se seguindo no Instagram ou que estão conectadas no Messenger podem usar o modo de desaparecimento em bate-papos um-a-um. O modo de desaparecimento também é opcional: você escolhe se deseja entrar no modo de desaparecimento com alguém”.

E não adianta tentar desafiar as regras. Se qualquer um dos participantes da conversa fizer uma captura de tela, o outro usuário será notificado. Obviamente, também é possível bloquear alguém ou denunciar uma conversa caso sinta necessidade.

Por enquanto, o modo Desaparecer do Messenger está funcionando apenas nos EUA e em alguns outros países, com previsão para chegar à União Europeia em breve. Já a versão para Instagram ficará disponível após a atualização do aplicativo.

Dez novidades

Temas para o bate-papo e Assistir junto são apenas duas das dez novas ferramentas chegando ao Instagram, que incluem também adesivos de selfie, efeitos de mensagens animadas, reações emojis personalizadas e controles de mensagens, por exemplo. Os recursos estão disponíveis em todo o mundo para quem atualizar a nova experiência do Messenger no Instagram.

Agora será mais fácil conversar com seus amigos e parentes que só usem uma dessas plataformas, e você pode escolher em qual delas receberá mensagens e chamadas.

