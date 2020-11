Tecnologia A Samsung deve abandonar a linha Note para focar no Galaxy S21

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Galaxy S21 pode substituir linha Galaxy Note. (Foto: Reprodução/OnLeaks)

A Samsung pode abandonar a linha de celulares Galaxy Note para focar no Galaxy S21 no ano que vem. Informações de bastidores indicam que até o momento não há indícios de que a gigante sul-coreana estaria desenvolvendo um sucessor para a série Galaxy Note 20, que chegou ao mercado brasileiro em setembro.

Rumores apontam que a decisão seria porque os smartphones top de linha Galaxy S21 e Galaxy Z Fold 3 teriam suporte à caneta eletrônica S Pen, atributo característico da série Note. As informações são do perfil do Twitter Ice Universe, conhecido por acertar previsões sobre a indústria de celulares.

No Twitter, o perfil Ice Universe publicou no último domingo que ainda não há informações sobre o desenvolvimento da linha Galaxy Note 21 para este ano. A especulação corrobora com o tuíte do analista Max Weinbach, que divulgou com exclusividade os lançamentos da gigante sul-coreana que são esperados para próximo ano. No entanto, ele não traz informações sobre a linha Note.

Veja a lista de telefones premium da Samsung esperados para 2021: Galaxy S21 FE; Galaxy S21; Galaxy S21 Plus; Galaxy S21 Ultra; Galaxy Z Fold 3; Galaxy Z Flip 3; Galaxy Z Fold FE.

A suposição que também foi divulgada por sites especializados é de que a Samsung então deve suspender o Galaxy Note 21 para focar nas linhas Galaxy S e Fold. Ao que tudo indica, é provável que a continuidade da linha Note se encerre após dez anos desde o lançamento do primeiro aparelho da safra.

O lançamento do sucessor do Galaxy S20 está previsto para janeiro de 2021. O Galaxy S21 deve chegar com display de 6,2 polegadas com resolução Full HD+, bateria de 4.000 mAh e processador Snapdragon 875 ou Exynos 2100 a depender da região. Também é esperado suporte à conexão 5G e câmera principal de 12 MP.

Especula-se ainda que o Galaxy S21 Ultra, versão mais parruda, venha acompanhado de uma câmera com resolução de até 108 MP e bateria de 5.000 mAh.

Galaxy M12

Entre os lançamentos esperados da Samsung para o começo de 2021, as atenções podem estar voltadas para o Galaxy S21, mas a empresa prepara também um novo celular de entrada. O Galaxy M12 teve seu visual apresentado em renderizações 3D pelo perfil OnLeaks, confirmando alguns detalhes do novo smartphone.

Como já revelado na semana passada, o Galaxy M12 deve contar com acabamento traseiro semelhante ao do Galaxy A42 5G. O modelo de entrada tem como diferencial duas texturas diferentes, semelhante ao adotado no Pixel 3. Já o módulo fotográfico conta com quatro câmeras, acompanhadas de um flash LED logo abaixo.

A parte frontal não herda o estilo usado no A42, deixando o recorte em “U” por um notch em “V” para a câmera de selfie. A tela deve medir cerca de 6,5 polegadas, enquanto as dimensões do aparelho são de 163,9 x 75,9 x 8,9 mm (10 mm na área do módulo de câmera).

Outro detalhe visível na renderização publicada é o leitor de digitais na lateral do aparelho. O recurso explica a ausência do leitor na parte traseira da peça vazada recentemente, sem precisar adotar o leitor sob a tela esperado no A42.

O informante não deu mais detalhes das especificações do Galaxy M12, mas acredita-se que ele terá uma generosa bateria de 7.000 mAh, o que deve render uma boa autonomia de uso associada a um processador básico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia