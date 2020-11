Tecnologia Fones de ouvido sem fio: o melhor amigo da sua orelha

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Discretos, pequenos e práticos, aparelhos com Bluetooth se tornaram hit no Brasil. (Foto: Reprodução)

Eles cabem na palma da mão, não têm fios, mas são capazes de fazer a diferença no nosso dia a dia. Antes da quarentena, eram parceiros para qualquer jornada no transporte público. Durante o isolamento social, viraram dispositivos de primeira hora para quem precisa fazer videochamadas ou se concentrar ouvindo música em casa. São os fones de ouvido sem fio – ou earbuds –, uma categoria bastante recente entre os eletrônicos, mas que tem chamado a atenção de cada vez mais brasileiros.

Uma amostra disso é a quantidade de produtos disponíveis no mercado, de diferentes marcas, preços, desenhos e qualidades sonoras. Neste guia, decidimos reunir as principais marcas do mercado, considerando aspectos como praticidade, bateria, qualidade de som e a capacidade dos aparelhos de funcionarem lado a lado do celular, com comandos para assistentes de voz, por exemplo. É hora do som… na orelha!

Galaxy Buds Live

Com um estranho formato de feijão, o Galaxy Buds Live tem um design diferente dos outros fones de ouvido no mercado. E há um motivo para isso: o aparelho acompanha a anatomia da orelha, encaixando-se perfeitamente logo na primeira tentativa de usá-lo. Ele também fica firme no ouvido, sem dar a impressão de que vai cair a qualquer momento — o que é ótimo para exercícios físicos.

Os Buds Live têm um acabamento brilhante que, especialmente na versão bronze (nova queridinha da Samsung que aparece em toda a linha do Galaxy Note 20), faz o dispositivo parecer uma joia. O seu estojo, que é pequeno e delicado, também ajuda a dar essa impressão.

A conexão simples com o celular, via Bluetooth, é outro destaque, com ajuda do app Galaxy Wearable. O app também tem algumas funções para controlar o fone, como uma ferramenta de equalizador, com que é possível ouvir uma música nos modos normal, nítido, dinâmico, suave, mais agudos e mais graves – com essa última opção ativada, por exemplo, os graves do funk “Parado no Bailão” ficam bastante em evidência. De forma geral, os Buds Live oferecem um som limpo e nítido.

O app também tem um recurso que te ajuda a buscar os fones de ouvido caso você os perca – afinal, eles são pequenos e, com descuido, somem fácil. Quando essa ferramenta é acionada pelo celular, os fones começam a fazer um barulho parecido com os sons de passarinhos. Com isso, é só correr pela casa com o ouvido atento para procurar os dispositivos.

Com preço de R$ 1,3 mil, os Buds Live têm como principal falha o recurso de cancelamento de ruído. Ele não é capaz de abafar barulhos, como fazem os AirPods Pro. É uma experiência bem diferente: ele só é capaz de amenizar sons recorrentes, como uma TV ligada, e mesmo assim não bloqueia totalmente o barulho. Para quem está em busca de um aparelho um pouco mais barato, vale a pena conferir ainda o Galaxy Buds+, geração anterior do fone da Samsung, lançada no início do ano.

Air Pods Pro

Os AirPods Pro são a versão de luxo dos AirPods, fones de ouvido sem fio da Apple que continuam a fazer muito sucesso de vendas – para quem pode pagar, claro.

Boa parte das novidades estão no design. O fone é menor e mais pesado que os AirPods, o que lhe dá melhor equilíbrio no ouvido durante exercícios físicos. Ele também possui borrachas de silicone intra-auriculares e personalizáveis (a caixa vem com três tamanhos para serem escolhidos), que isolam melhor o som e se ajustam melhor aos ouvidos. Por causa dessas mudanças, alguns defeitos da versão simples foram minimizados, como a limpeza e o suor. No entanto, isso não faz dos AirPods Pro uma versão “profissional”, como o nome leva a acreditar.

A grande novidade, no entanto, está no cancelamento de ruído ativo, função que permite, por meio de software e hardware, isolar o som do áudio que está sendo reproduzido. É como ouvir um podcast ou mensagem de áudio no metrô sem ser perturbado pelo barulho do transporte. Mas pode haver problemas no dia a dia, como ao atravessar a rua, em que a audição é essencial para a nossa segurança. Pensando nisso, a Apple criou o “Modo Ambiente”, no qual há entrada de som externo, mas sem que o áudio seja atrapalhado.

Outras funções que já vinham dos AirPods foram aprimoradas ou mantidas sem muita diferença. A reprodução de sons graves está menos estridente, microfone capta bem a voz mesmo em espaços barulhos e o pareamento com o iPhone continua perfeito. Mas tudo isso tem preço.

Huawei FreeBuds 3

A Huawei chegou ao mercado brasileiro em 2019 com a promessa de trazer celulares capazes de fazer frente a Apple e Samsung. A jornada da empresa por aqui deu errado após os problemas políticos com a Casa Branca, mas a chinesa segue no País com bons acessórios, esperando tempos mais calmos na diplomacia internacional.

Um bom exemplo dessa safra são os FreeBuds 3, uma opção interessante aos fones topo de linha do mercado, de… Apple e Samsung. É importante fazer a ressalva, porém, de que essa análise faz sentido especialmente considerando o preço dos aparelhos.

Diferente da versão anterior, o FreeBuds 3, da Huawei, não possui as borrachinhas que fixam os fones na orelha – conector é mais parecido com o formato dos fones com fio da Apple – e podem ficar um pouco soltos sem o ajuste.

O cancelamento de ruído é satisfatório, mas não permite isolamento total do barulho externo, e pode ser ativado com dois toques no fone esquerdo. Na proposta, a partir do aplicativo próprio da Huawei é possível controlar qual o nível de ruído desejado, mas o app tem compatibilidade apenas com celulares Android.

