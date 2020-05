Notícias O governador gaúcho conversou com o presidente do Uruguai sobre medidas de combate ao coronavírus na fronteira com o país vizinho

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Situação em cidades como Rivera preocupam as autoridades de Montevidéu. (Foto: Agência Brasil)

Durante telefonema nesta segunda-feira (25) com o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, o governador gaúcho Eduardo Leite falou sobre ações conjuntas de enfrentamento à pandemia de coronavírus na fronteira com o país vizinho. Dentre as medidas está a disponibilização de equipes de vigilância sanitária e epidemiológica da SES (Secretaria Estadual da Saúde) para o rastreamento de casos.

Também estão previstas ações de combate à Covid-19 nos municípios fronteiriços de Santana do Livramento e Rivera, Jaguarão e Río Branco, Quaraí e Artigas, Aceguá e Aceguá, Barra do Quaraí e Bella Unión, bem como Chuí e Chuy. “Esses municípios já trabalham de forma cooperada mas estamos buscando aprofundar ações conjugadas entre nossas equipes de saúde, especialmente nas cidades geminadas, que têm fronteira seca ou alguma integração mais estreita”, frisou o chefe do Executivo gaúcho.

“Eu gostaria de dizer que estamos totalmente à disposição para trabalharmos juntos e fazermos o que for necessário”, reiterou o chefe do Executivo gaúcho, de quem partiu a iniciativa do contato: “Eu fiz essa ligação, conversei com o presidente uruguaio e estamos trabalhando conjuntamente para atender ao propósito de proteger a vida das pessoas e manter ao máximo a integração econômica, que é característica dos nossos países, especialmente no que se refere ao Rio Grande do Sul e o Uruguai”.

Situação no país vizinho

O presidente uruguaio visitou Rivera para analisar a situação sanitária local, já que no fim de semana duas pessoas morreram na cidade por causa do coronavírus. Em entrevista coletiva, Lacalle Pou anunciou que dobrará de dois para quatro o número de postos migratórios e sanitários na fronteira, a fim de minimizar o tráfego entre os países.

Além disso, suspendeu o reinício das aulas em Rivera (programado para a primeira quinzena de junho) e ordenou um aumento dos recursos para a saúde. As medidas não atingem o comércio local, sendo que os “freeshops” seguirão funcionando, até segunda ordem. No entanto, a fiscalização será ampliada para garantir o cumprimento das medidas sanitárias como uso de máscara de proteção facial.

As medidas estão “focadas no respeito à vida binacional, mas ao mesmo tempo tentando garantir que surtos de contágio não migrem da Rivera para resto do país”, segundo Lacalle Pou. Até quinta-feira, cerca de 1.100 testes serão realizados na cidade para medir o número de infecções.

O governo de Montevidéu já havia anunciado, no início do mês, um aumento do controle da saúde na região de Rivera, temendo novos contágios, já que o Brasil é o país mais afetado da região e o segundo no mundo em número de infectados – enquanto o Uruguai é o menos atingido, com 22 mortos e 769 casos – em um cenário de “controle relativo”, segundo especialistas contratados pelo governo.

Nesta segunda-feira, Lacalle Pou também conversou com o colega brasileiro Jair Bolsonaro para colocar em prática um tratado de ação sanitária binacional já existente. “Temos a aprovação e, nas próximas horas, devemos colocá-lo em prática”, relatou.

(Marcello Campos)

