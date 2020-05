Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite participa de videoconferência com prefeitos da Fronteira Oeste

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Prefeitos destacaram para Leite a importância de repasses para a área da saúde, como o realizado nesta segunda. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Prefeitos destacaram para Leite a importância de repasses para a área da saúde, como o realizado nesta segunda. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite se reuniu, na tarde desta segunda-feira (25), via videoconferência, com prefeitos da região da Fronteira Oeste do Estado. Eles apresentaram demandas relacionadas à saúde, segurança e educação.

Leite lembrou que, neste momento de enfrentamento à pandemia de coronavírus, o papel do prefeito é fundamental. “É a autoridade local que acompanha a rotina das comunidades e sabe como tomar providências para que a população esteja protegida. Como não há como imunizarmos as pessoas, é necessário o cumprimento de regras e de critérios até que tenhamos uma vacina”, disse o governador.

No que diz respeito à saúde, os prefeitos mencionaram a importância de repasses aos hospitais. Nesta segunda (25/5), o Executivo anunciou o pagamento de R$ 56,5 milhões a municípios gaúchos com recursos do Tesouro do Estado. Desse valor, R$ 13,5 milhões correspondem à 12ª parcela da dívida herdada de gestões anteriores e R$ 43 milhões, ao pagamento mensal de programas municipais de saúde.

Leite também ressaltou que, na quarta-feira (27), falará, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, sobre a retomada das aulas nas escolas municipais e estaduais. “Estamos planejando um retorno com fases, priorizando o ensino remoto”, explicou.

A Amfro (Associação dos Municípios da Fronteira Oeste) é composta pelos executivos municipais de Alegrete, Barra do Quaraí, Itacurubi, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Sant’Ana do Livramento, Santa Margarida do Sul, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.

A reunião também contou com a participação do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, dos secretários Agostinho Meirelles (Articulação e Apoio aos Municípios), Otomar Vivian (Casa Civil), Arita Bergmann (Saúde), Faisal Karam (Educação), Ana Amélia Lemos (Relações Federativas e Internacionais), e do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes.

