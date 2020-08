O Ministério da Justiça vai abrir um escritório em Washington voltado para compra de equipamentos de segurança pública, armas, munições, uniformes e veículos de transporte. O plano inicial é tocar um projeto piloto em que os integrantes designados pelo governo irão para os Estados Unidos em uma missão temporária. A portaria que vai viabilizar o escritório está em trâmite final.

A pasta da Justiça cogitou ter um escritório fixo nos EUA e chegou a colocar uma portaria no papel com esse formato, mas o ministro André Mendonça optou por fazer um teste antes de criar uma estrutura definitiva. O projeto é uma demanda antiga da Polícia Federal (PF), que acredita que pode ter uma economia de mais de 40% em relação às aquisições feitas hoje no Brasil. O escritório temporário contará com representantes da PF, do Ministério da Justiça e também de Polícia Rodoviária Federal, outra parceira no projeto.