Mundo O Governo da Indonésia confirma a queda de avião com 62 pessoas

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

A suspeita é que o Boeing 737-500 tenha caído no mar. (Foto: Reprodução Twitter/ Flightradar24)

Autoridades da Indonésia confirmaram a queda, no sábado (9), de um Boeing 737-500 da companhia aérea Sriwijaya Air. A aeronave levava 62 pessoas a bordo e sumiu dos radares quatro minutos após decolar de Jacarta, capital da Indonésia. O governo confirmou que enviou um navio de resgate para as operações de busca. A suspeita é que tenha caído no mar

Havia 62 passageiros no avião, incluindo 10 crianças e 12 tripulantes, de acordo com o Ministério dos Transportes. O titular da pasta, Budi Karya, confirmou, em entrevista coletiva, a totalidade de pessoas a bordo. Não há qualquer indício que permita determinar as causas.

Segundo o site especializado FlightRadar24, o avião fazia o voo 182 e perdeu mais de 10 mil pés de altitude em menos de um minuto enquanto rumava à cidade de Pontianak, na ilha de Bornéu. Por volta das 4h40 (de Brasília, 14h40 em Jacarta), o Boeing desapareceu. A viagem duraria cerca de uma hora e 30 minutos.

“Enviamos nossas equipes, assim como embarcações, para a área onde há suspeita de queda do avião após perder contato” com a torre de controle, disse Bambang Suryo Aji, chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate.

Um oficial da agência de resgate local disse que equipes de resgate encontraram supostos destroços em águas ao norte da cidade, mas ainda não é possível confirmar se são partes do avião desaparecido. Moradores disseram a um jornal local que ouviram um estrondo próximo ao horário que o avião perdeu contato.

A aeronave voou pela primeira vez em maio de 1994. Aviões Boeing 737-500 têm histórico de segurança considerado excelente. Nenhuma companhia brasileira com voos regulares opera esse modelo atualmente; entre as décadas de 1990 e 2000, empresas como Rio Sul e Nordeste, hoje extintas, operavam essas aeronaves.

