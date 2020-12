Rio Grande do Sul O Governo do Estado recebe três pedidos de reconsideração ao mapa de distanciamento da 33ª rodada

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Vinte das 21 regiões Covid estão classificadas como de alto risco. (Foto: Governo do Estado do Rio Grande do Sul)

O mapa preliminar da 33ª rodada do Distanciamento Controlado recebeu três pedidos de reconsideração até o prazo limite, 6h do domingo (20). As solicitações para reduzir o nível de restrições vieram de associações regionais e de municípios classificados previamente em vermelho (risco epidemiológico alto).

O Rio Grande do Sul segue em alerta máximo. Nesta rodada, 20 regiões Covid foram classificadas em bandeira vermelha, e apenas uma – Guaíba – em bandeira laranja (risco epidemiológico médio).

O Gabinete de Crise vai analisar os pedidos e divulgar o mapa definitivo na tarde desta segunda-feira. A vigência das novas bandeiras começa à 0h de terça-feira (22) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (28).

Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana e Guaíba não aderiram ao sistema de cogestão do Distanciamento Controlado. Os protocolos próprios elaborados pela região de Bagé foram aceitos no sábado (19). As outras 18 já adotam protocolos alternativos às bandeiras definidas pelo governo.

A cogestão foi suspensa na primeira quinzena deste mês, mas voltou a valer na terça-feira (15). Conforme a orientação do modelo, regiões em cogestão classificadas em bandeira vermelha podem adotar regras de bandeira laranja, e as classificadas em laranja podem adotar protocolos de bandeira amarela, basta que enviem protocolos próprios adaptados à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios (Saam). A adoção de protocolos alternativos não altera as cores do mapa definitivo.

Nesta rodada, o Indicador “Ativos/Recuperados” necessitou de ajuste, uma vez que o tempo médio entre a confirmação do caso positivo e a inclusão no sistema está levando mais de oito dias. Muitos casos estavam sendo inseridos com elevado atraso que não estavam sendo contabilizados como ativos, entrando no sistema já como recuperados.

Para corrigir essa distorção, o indicador passa a ser calculado com uma semana de defasagem. Assim, casos que ingressam tardiamente ao longo da última semana são agregados como ativos tendo a semana anterior como data de referência.

Após estar em bandeira preta no mapa definitivo da 32ª rodada, as regiões de Bagé e Pelotas (macrorregião Sul) retornam à cor vermelha no mapa preliminar desta rodada. A alteração se deve à queda de alguns indicadores que compõem o modelo de Distanciamento Controlado.

A macrorregião Sul teve aumento no número de leitos de UTI livres, de 15 para 22, bem como reduziu o número de internados em leitos clínicos por coronavírus, de 102 para 80, e de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), de 74 para 63. Contudo, internados em leitos de UTI Covid-19 na quinta-feira (17) se mantiveram em 50 – mesmo indicador da semana passada.

Nos indicadores por município, Bagé registrou queda em óbitos (de 10 para seis) e hospitalizações (de 23 para 18). O município de Pelotas também teve reduções: de 41 para 33 óbitos e, menos expressiva, de 87 para 86 hospitalizações.

