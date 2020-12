Rio Grande do Sul A Brigada forma 860 soldados nesta segunda em sete solenidades simultâneas no Estado

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Novas turmas serão formadas. (Foto: Rodrigo Ziebell/PM5)

Nesta segunda-feira, a Brigada Militar realiza a formatura do Curso Básico de Formação Policial Militar de 2020, que marcará o ingresso efetivo de 860 novos soldados na tropa – 685 homens e 175 mulheres. Serão sete solenidades simultâneas, às 9h, em diferentes polos de ensino da instituição no Estado: Porto Alegre, Montenegro, Osório, Santa Maria, Rio Pardo, Passo Fundo e Santa Rosa.

Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, todas as solenidades irão observar os protocolos sanitários de prevenção, com presença restrita apenas a formandos e autoridades indispensáveis para realização da cerimônia. Os eventos contarão com equipes para o serviço de higienização das mãos com álcool gel e aferição de temperatura com termômetro eletrônico. Familiares e o público em geral poderão acompanhar pela internet – haverá transmissões ao vivo pelas redes sociais das unidades da BM em cada local.

A cerimônia presencial é obrigatória para cumprir o disposto na Lei Complementar nº 10.990/1997, do Estatuto dos Servidores Militares da BM, que em seus artigos 30 e 31 trata do compromisso de honra de aceitação das obrigações e deveres da função, a ser firmado em juramento de caráter solene e na presença da tropa.

Em Porto Alegre, a cerimônia ocorrerá no campo de futebol do Estádio General Cipriano, dentro do Departamento de Ensino da BM. Além de 172 alunos-soldados formandos, estarão presentes apenas o governador Eduardo Leite, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, o secretário adjunto da Segurança Pública, coronel Marcelo Gomes Frota, o chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha, o comandante-geral da BM, coronel Rodrigo Mohr Picon, e o diretor do Departamento de Ensino da BM, tenente-coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira.

Também em razão dos protocolos contra a Covid-19, não será permitida a presença da imprensa. Logo após o encerramento das solenidades, serão disponibilizadas fotos dos eventos nas sete cidades no Flickr da BM (clique aqui), além de texto nos sites da corporação, da SSP e do governo do Estado.

Apreensão

No sábado (19), policiais militares do 33° Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um indivíduo de 32 anos com drogas. Após denúncias relatando indivíduos armados as margens da BR 116, Vila Feliz, uma guarnição de serviço deslocou até o local para realizar averiguação.

Os policiais avistaram o acusado em atitude suspeita que ao notar a aproximação polícial tentou se evadir sem êxito. Com ele em uma sacola foram encontrados 5 tijolos de maconha. Durante a abordagem através de nova denúncia os militares obtiveram o endereço do depósito da droga aprendida que estava localizado na Cidade de Taquara.

A guarnição deslocou até o município e na Rua Ernesto Alves, identificou a casa e o forte odor vindo da mesma. No local foi encontrado o restante do entorpecente e uma balança de precisão. Ao total mais de 145 quilos de maconha foram apreendidos. Diante dos fatos o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao posto 24 horas e após a delegacia de Taquara para registro.

