Se aprovados pelas agências reguladoras e pelo comitê de ética, os estudos teriam início em janeiro, com resultados esperados para maio de 2021.

Estudo

Usando doses controladas do vírus, o objetivo da equipe de pesquisa será inicialmente descobrir qual é a menor fração do vírus que é necessária para causar a infecção por covid-19 em grupos pequenos de pessoas jovens e saudáveis, com idades entre 18 e 30 anos.

Até 90 voluntários poderiam participar do estágio inicial.

“Os estudos de desafio humano podem aumentar nossa compreensão da covid-19 de maneiras únicas e acelerar o desenvolvimento de muitos novos tratamentos e vacinas em potencial”, disse Chris Chui, do Imperial College e principal pesquisador do estudo.