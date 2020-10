Ciência Conheça o porto para espaçonaves que será construído no Japão

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

O projeto do porto para espaçonaves turísticas. (Foto: Divulgação)

Quem sonha em viajar para o espaço no futuro, quando essas viagens forem possíveis comercialmente, encontrá um “porto” de saída na Baía de Tóquio, com os arranha-céus da capital japonesa ao fundo. Esta é a ideia do futurístico Spaceport City, de quatro andares, projetado para lançar turistas em viagens de um dia ao espaço, onde será possível vislumbrar a curvatura da Terra e experimentar a gravidade zero.

A ideia, é claro, é para o futuro mesmo, já que este tipo de passeio turístico ainda não está disponível. E, embora ainda seja um projeto, o “espaçoporto” também ofereceria instalações projetadas para ajudar os visitantes terrestres a se tornarem “mais familiarizados com o espaço”, disse Urszula Kuczma, gerente de projeto, em entrevista a CNN.

Diferentemente dos lançadores de foguetes verticais convencionais, o Spaceport City foi projetado para as espaçonaves futuras, que se parecerão mais com aviões e decolariam horizontalmente.

Empresas já projetam espaçonaves para turismo

Empresas como a Blue Origin e a Virgin Galactic estão testando espaçonaves para turismo espacial. A Virgin Galactic está liderando o desenvolvimento deste tipo de lançamento, que se assemelha a um avião, horizontal, e para o qual a Spaceport City japonesa, por exemplo, foi projetada.

A empresa confirmou que a janela de lançamento para a última rodada de testes da SpaceShipTwo vai ser aberta em 22 de outubro. Com isso, a partir desta data, a espaçonave pode ser lançada a qualquer momento.

Os preparativos da empresa incluem o treinamento dos pilotos em simuladores terrestre e com a aeronave VMS Eve. Produzida para levar a SpaceShipTwo para os céus, sua estrutura e seus controles são bastante semelhantes com os da própria nave, que também vai ser testada no solo, além de passar por uma série de verificações pré-voo.

Esta não será a primeira vez que a SpaceShipTwo decola. Ela já passou por dois testes. Em 2019, Beth Moses, instrutora chefe de astronautas da empresa, acompanhou dois pilotos em um voo suborbital. Este próximo teste, porém, será o primeiro lançamento feito da sua sede, no Spaceport America.

A Virgin Galactic planeja levar turistas ao espaço com sua nave. O Southwest Research Institute anunciou que Alan Stern, um de seus cientistas planetários, será passageiro em um dos futuros voos da empresa. Ele vai conduzir um experimento científico financiado pela Nasa. Stern vai operar uma câmera de baixo nível de luz para determinar o quão bem as observações astronômicas podem ser conduzidas do espaço.

Além disso, o pesquisador vai estar equipado com instrumentos de monitoramento de sinais vitais. Segundo o Stern, esta é “a primeira seleção de um pesquisador do setor privado para voar com financiamento da Nasa em veículos comerciais” e pode levar a mais experimentos conduzidos no espaço por pesquisadores.

