A resultado de junho foi revisado para uma alta de 5,2%, ante leitura inicial de avanço de 5%.

O avanço de 2,6% não foi suficiente para eliminar as perdas observadas entre fevereiro e maio. Vale destacar que o efeito da pandemia propriamente dito ocorreu entre março e maio. O resultado negativo de fevereiro ainda não era decorrente das medidas de isolamento social e sim uma acomodação do setor de serviços frente ao avanço do final de 2019”, destacou o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

Na comparação com julho do ano passado, o volume de serviços recuou 11,9%, a quinta taxa negativa seguida nesta base de comparação.

No acumulado do ano, o setor ainda acumula queda de 8,9% frente a igual período de 2019. Em 12 meses, a perda é de -4,5%, resultado negativo mais intenso desde julho de 2017 (-4,6%).

A receita nominal do setor cresceu 1,4% em julho, na comparação com junho, mas teve queda de 12,8% na comparação anual. No acumulado no ano e em 12 meses, a perda é de 7,9% e de 2,6%, respectivamente.