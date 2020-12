Rio Grande do Sul O governo gaúcho detalhou aos deputados a proposta que prevê um teto de gastos estaduais

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











PEC inclui adoção de parâmetros para os duodécimos. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

A fim de conter despesas e buscar o equilíbrio fiscal, o governo do gaúcho apresentou a deputados da Assembleia Legislativa uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê a instituição de um teto para os gastos estaduais e maior austeridade nas contas, além da adoção de parâmetros para os duodécimos. Os itens foram detalhados durante reunião on-line, na manhã desta quinta-feira (3).

Conforme o Palácio Piratini, o plano já está sendo encaminhado ao Parlamento, dando sequência aos projetos de modernização da gestão, equilíbrio fiscal e privatização e concessões que fazem parte do programa “Reforma RS 2020″. As medidas abrangem os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de Tribunais de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, administração direta, fundos, autarquias e empresas estatais.

Decorrentes de sugestões apresentadas ao governo em diferentes instâncias, as propostas atendem ao que aponta o relatório final da Comissão Finanças da Assembleia que, durante a análise do Projeto de Lei Orçamentária 2021, ouviu e recebeu sugestões de parlamentares, outros Poderes, especialistas, secretários de outros Estados, prefeitos e a sociedade.

“Estamos dando mais um passo com esta PEC, que tem o mesmo entendimento do que os deputados demandaram e do que a sociedade pede”, frisou no encontro o governador Eduardo Leite. “Queremos deixar um legado para que, ao longo dos próximos anos, os futuros governos tenham o mesmo compromisso e deem continuidade ao esforço de ajuste das contas do Estado.”

Realismo

O projeto apresentado veda a utilização de previsões de receitas extraordinárias, atípicas, de improvável realização ou descoladas de parâmetros macroeconômicos, para fins de cobertura de déficit. Dessa forma, alinha com a prática que já vem sendo adotada pela atual gestão nas proposições de leis de diretrizes orçamentárias e orçamentárias anuais.

“Nós já encaminhamos a LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2021, com a previsão de déficit projetado de R$ 8 bilhões, aprovada na terça-feira por vocês, em plenário”, esclareceu o governador. “Com a medida de realismo orçamentário fixada na legislação estadual, queremos garantir que os orçamentos futuros não tenham receitas infladas e inviáveis, que estimulam o aumento do rombo.”

Duodécimos

O texto também abrange parâmetros de execução dos duodécimos de todos os Poderes frente a frustrações das receitas. Além disso, conforme o procurador-geral do Estado alinha ao que consta na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) e vai ao encontro da jurisprudência do STF (Supremo Tribunal Federal).

Limite

A PEC também propõe um teto às despesas primárias correntes, definindo limites individualizados por Poder e órgão autônomo. A instituição de mecanismos que limitem o crescimento das despesas primárias tem por objetivo desacelerar o crescimento dos gastos, de modo a diminuir o descompasso entre receitas e despesas, o que ajuda a reverter a grave situação das finanças públicas gaúchas.

“A limitação das despesas está alinhada à filosofia de teto de gastos da União”, frisou o secretário estadual da Fazenda. “Esse é um dos requisitos para o Rio Grande do Sul ingressar no RRF [Regime de Recuperação Fiscal], já que o PLC [Projeto de Lei Complementar] nº 101/2020, em tramitação no Congresso Nacional, institui mudanças no RRF, como a adoção de mecanismos de limitação de gastos.

Pela proposta, cada um dos Poderes e órgãos com autonomia administrativa e financeira terá limites estabelecidos individualmente, o que preserva a autonomia de cada um. O limite para o próximo exercício será o valor definido na Lei Orçamentária Anual de 2021.

Ficam de fora despesas de capital (investimentos, inversões em empresas e amortizações de dívida), repasses da arrecadação estadual aos municípios, aplicações no Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), gastos com recursos oriundos de orçamento federal e despesas imprevisíveis em calamidade pública.

A ideia é impor sanções ao Poder ou órgão que estourar o limite. Isso inclui restrições a aumentos de despesas de pessoal (reajustes acima da recomposição inflacionária, por exemplo), por exemplo.

O projeto prevê que a regra fiscal terá vigência de dez exercícios financeiros já a partir de 2021. Ou seja: dez anos, prazo também de vigência da regra fiscal para o término do RRF pelo PLC atualmente no Congresso Nacional.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul