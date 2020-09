Rio Grande do Sul O governo gaúcho deve liberar na semana que vem a retomada de eventos culturais e empresariais de maior porte

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Medida prevê shows e feiras em regiões sem bandeira vermelha há pelo menos duas rodadas no distanciamento controlado. (Foto: Arquivo/Fiergs)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mais um capítulo na liberação de atividades no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (29) o governo gaúcho confirmou para a semana que vem a divulgação de novas regras para a retomada de eventos culturais e empresariais de maior porte. A medida deve contemplar shows e feiras, por exemplo, em regiões sem bandeira vermelha (risco alto para coronavírus) há pelo menos duas rodadas no distanciamento controlado.

De acordo com o Palácio Piratini, a medida será possível em virtude da redução de hospitalizações e de óbitos causados pela Covid-19 em todas as regiões. “A liberação ocorre na esteira da melhora de indicadores utilizados para o cálculo nas bandeiras”, frisou o site oficial www.estado.rs.gov.br.

Nas últimas duas semanas, novos registros por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) que resultaram em diagnóstico confirmado de Covid-19 caíram 25%, de 1.016 para 793. Além disso, entre as duas últimas quintas-feiras, o número de óbitos causados pela doença reduziu 19%, de 338 para 273.

“O Rio Grande do Sul começou a observar, em agosto, estabilidade na demanda hospitalar para pacientes confirmados de coronavírus. Em setembro, vimos uma redução da demanda por internações em leitos clínicos e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), bem como no número de óbitos”, reiterou o governador Eduardo Leite.

Ainda segundo ele, há uma clara redução na incidência da doença no Estado. Por esse motivo, o Executivo gaúcho avança, passo a passo, proporcionando algumas condições para o retorno de algo próximo à normalidade como era conhecida antes da chegada da pandemia, em marçõ.

Condições

No entanto, o governo do Estado exigirá que o município que planeja permitir a realização de um evento cultural já tenha organizado os protocolos sanitários essenciais ao retorno às aulas. Essa obrigação tem como intuito estabelecer uma escala de prioridades para o retorno. Todos os detalhes serão divulgados a partir da próxima semana.

“Temos uma prioridade na questão das liberações. Faremos a liberação para eventos somente em municípios nos quais as aulas presenciais já estiverem retornando. Não faz sentido haver liberação de eventos sem ter havido o retorno das aulas. É importante priorizar o ensino, a aprendizagem de nossas crianças e jovens, em relação a outros tipos de atividades”, ponderou Leite.

No começo desta semana, o Gabinete de Crise deu aval para a realização de quatro eventos de grande porte: Festuris (Festival Internacional de Turismo), a Feira de Calçados e Acessórios Zero Grau e o Natal Luz, todos em Gramado (Serra Gaúcha), além da Mercopar (Feira de Inovação Industrial), em Caxias do Sul. Com exceção do Natal Luz, os demais eventos são realizados em novembro.

A autorização para a realização dos eventos foi publicada na segunda edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira (28) e ocorrerá mediante envio de protocolos próprios. Além disso, todos os organizadores deverão seguir, integralmente, todos os protocolos e regras já estabelecidos na Portaria 617/2020, da SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Como exemplo, está o respeito ao teto de ocupação da área útil (área de circulação e permanência) já estabelecido (8 metros quadrados por pessoas em ambientes em pé e 4 metros quadrados por pessoas em ambientes sentados).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul