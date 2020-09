Rio Grande do Sul O trabalho dos bombeiros do Rio Grande do Sul foi reforçado por novos veículos e equipamentos de proteção

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Investimento totaliza R$ 6,7 milhões em seis caminhões e 150 equipamentos de proteção. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

O CBM-RS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) recebeu novos equipamentos de proteção e mais seis veículos, incluindo cinco caminhões-tanque. A cerimônia de entrega foi realizada nesta terça-feira (29) com a presença do governador Eduardo Leite, de seu vice (e secretário da Segurança Pública) Ranolfo Vieira Júnior e do coronel César Eduardo Bonfanti, comandante-geral da corporação.

No total, o investimento é de R$ 6,7 milhões e contempla a aquisição de seis veículos, 150 EPRs (equipamentos de proteção respiratória) e 500 conjuntos de EPIs (equipamentos de proteção individual), compostos por jaqueta e calça de combate a incêndio.

As vestimentas integram o material permanente da instituição para uso nas ações de primeira resposta às ocorrências de combate a incêndio. As viaturas e os equipamentos serão distribuídos em todo o território gaúcho.

– Investimento total: R$ 6,7 milhões

– 4 auto bomba tanques para Porto Alegre, no valor de R$ 2,5 milhões, com recursos da empresa Fraport.;

– 1 auto bomba tanque para São Pedro do Sul, no valor de R$ 633,5 mil, com recursos da Consulta Popular de 2018-2019;

– 1 encarroçamento de auto bomba tanque para Taquara, no valor de R$ 334,5 mil, com recursos da mesma consulta;

– 100 equipamentos de proteção respiratória autônoma, no valor de R$ 600 mil, com recursos da concessionária de aeroportos Fraport;

– 50 equipamentos de proteção respiratória autônoma, no valor de R$ 300 mil, com recursos do Fundo Estadual da Segurança Pública, da Secretaria da Segurança Pública;

– 500 conjuntos de EPIs (calças e jaquetas de combate a incêndio), no valor de R$ 2,36 milhões, com recursos do governo do Estado.

Manifestações

“Esse reforço dá mais segurança aos nossos bombeiros militares e garante a estrutura necessária para proteger a vida dos gaúchos no combate a incêndios”, frisou Eduardo Leite. “Nossos agentes do Corpo de Bombeiros também têm importante atuação na prevenção e, recentemente, lançamos o sistema on-line de licenciamento para desburocratizar a liberação de alvarás, sempre resguardando a segurança e a proteção à vida.”

“Trata-se de um momento importante para a segurança pública, um momento em que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado apresenta à sociedade gaúcha um investimento de cerca de R$ 7 milhões”, acrescentou Ranolfo Vieira Júnior. “As viaturas e equipamentos darão maior segurança aos operadores desta área tão importante. É mais um grande investimento do Estado na área de segurança pública.”

“A população, que elegeu nossas demandas por meio da Consulta Popular do biênio 2018-2019, reconheceu a importância de nossos serviços e a nossa credibilidade”, frisou o coronel Bonfanti. “Também merece destaque a entrega de 650 equipamentos de proteção distribuídos a 25 municípios que, historicamente, têm dificuldades na aquisição de material dessa natureza. São recursos que se traduzem em segurança para os militares e melhoria na capacidade de atendimento da população.”

(Marcello Campos)

