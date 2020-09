Agro Expointer Digital comemora 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Em função da pandemia foi necessária a organização da primeira edição digital da feira. (Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini/Arquivo)

Chegar a meio século de existência é um fato para ser bem comemorado. Em 2020, o Parque de Exposições Assis Brasil completa 50 anos. O espaço em Esteio onde tradicionalmente ocorre a Expointer não está recebendo o público, devido a pandemia do novo coronavírus. Nesse ano, a maior feira agropecuária da América Latina está menor, atendendo protocolos de segurança. Mas o conteúdo inovador, vai entrar pra história dos 50 anos do parque.

“Esse modelo de exposição vai mudar o modo de operação da exposição de 2021. Eu espero que a gente já tenha passado por essa pandemia, que nós voltemos a ter uma grande presença de público, a participação de animais, uma feira de agricultura familiar, a exposição de máquinas e implementos agrícolas de uma maneira presencial, mas também esse modelo virtual, que sem dúvida nenhuma chegou para ficar”, comentou o subsecretário do Parque Assis Brasil, José Arthur Martins.

Desde a primeira exposição internacional de animais, em 1972, o parque tem se modernizado. Em 2020, pela primeira vez, apenas transmite as provas e leilões relacionados à pecuária. A agricultura familiar agora atrai o público pelo formato drive-thru ou tele entrega.

“A única forma do público externo entrar no parque é por meio do drive-thru da agricultura familiar. As pessoas entram com o automóvel até o pavilhão e o atendimento é realizado pela janela do automóvel por uma pessoa que estará devidamente com todos os cuidados. A pessoa compra os produtos da agricultura familiar e volta para casa”, explicou o presidente da Febrac, Leonardo Lamachia.

Mesmo com essa programação especial, ano que vem ainda vai ser possível comemorar um pouco atrasado o cinquentenário do Parque Assis Brasil. “Nós queremos fazer uma grande festa para o parque ano que vem. Mas esta Expointer 2020 e a homenagem que nós vamos fazer, a cerimônia dia 02 de outubro vai marcar os 50 anos do Parque Assis Brasil”, disse Lamachia.

A Expointer acontece no cinquentenário parque de Esteio até o dia 04 de outubro. O público pode acompanhar o dia a dia do evento através do site. A Exposição é realizada pela Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) e várias entidades, entre elas a Febrac (Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça), a Fetag (Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul), a Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul) e a Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul).

