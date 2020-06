Rio Grande do Sul O governo gaúcho oferece duas novas opções à distância para o esclarecimento de dúvidas sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Além da internet (foto), questões podem ser encaminhadas por telefone. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

O governo do Rio Grande do Sul disponibilizou aos cidadãos mais duas opções à distância para esclarecimento de dúvidas sobre o coronavírus. Além do site da SES (Secretaria Estadual da Saúde) e de suas contas em redes sociais como Facebook e Twitter, agora é possível buscar informações a respeito da pandemia por meio de chat ou telefone.

“Queremos facilitar o atendimento ao cidadão, e a criação de ferramentas para tirar dúvidas vai ao encontro dessa ideia. Assim, estaremos nos aproximando cada vez mais da população”, ressaltou o governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo nesta quinta-feira (4), ao anunciar as novidades, que também detalham serviços prestados pelo Executivo.

Para isso, basta acessar os portais rs.gov.br (opção “Fale com rs.gov”) ou distanciamentocontrolado.rs.gov.br (opção “Acessar o chat”). Já o atendimento telefônico é oferecido por meio do número (51) 3288-9364.

A iniciativa é coordenada e executada pela SGGE (Secretaria de Governança e Gestão Estratégica), através de seu EDP (Escritório de Desenvolvimento de Projetos) e da Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado).

“Desde o início de nosso governo, temos promovido ações para desburocratizar a máquina pública”, salientou o titular da pasta, Claudio Gastal. “Um dos objetivos é transformar o governo em 100% digital. Isso significa estar na palma da mão dos gaúchos e facilitar a vida das pessoas.”

Quem precisar de informações sobre o sistema de Distanciamento Controlado em vigor nas regiões do mapa gaúcho contará com uma equipe especializada, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Para dúvidas sobre os serviços estaduais, o atendimento ocorre nos mesmos dias da semana, mas na faixa das 8h às 18h. Pelo chat, é possível ainda acessar o atendimento do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) do Rio Grande do Sul.

Todos os canais mencionados permanecerão disponíveis após a pandemia, oferecendo atendimento sobre outros temas relevantes na relação do cidadão com o governo do Estado.

“Essa medida é mais um passo de um projeto bastante abrangente, de tornar o Executivo disponível aos gaúchos da maneira mais conveniente para cada um”, antecipou o diretor-geral do EDP, Hiparcio Stoffel, que detalhou o funcionamento dos novos canais de atendimento durante a transmissão ao vivo do governador gaúcho.

Canais de atendimento

– Por meio de telefone: (51) 3288-9364;

– Por meio do chat: sites www.rs.gov.br e distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

