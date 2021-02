Esporte O Grêmio enfrenta o Botafogo em busca de recuperação no Brasileirão; Acompanhe

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Partida ocorre no estádio Nilton Santos. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)

Grêmio e Botafogo jogam nesta segunda-feira (8), às 20h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca já está rebaixado, e o tricolor gaúcho busca retomar as vitórias para garantir uma vaga no G6. Confira a escalação:

Botafago: D. Loureiro, Kevin, Kanu, Sousa, Hugo, Zé Welison, Caio Alexandre, Romildo, Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro. Técnico: Lúcio Flávio.

Grêmio: Paulo Victor, David Braz, Paulo Miranda, Cortez, Vanderson, M. Henrique, Maicon ( C), Jean Pyerre, Alisson, Pepê e Churín. Técnico: Renato Portaluppi.

