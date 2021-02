Porto Alegre Tiago Dimer assume o núcleo de eventos do Gabinete de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Dimer vai planejar e colocar em prática os eventos oficiais do Poder Executivo Municipal. (Foto: Divulgação)

O jornalista Tiago Dimer ficará responsável pelo núcleo de eventos do Gabinete de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, a partir desta segunda-feira (08). Dimer irá planejar e colocar em prática os eventos oficiais do Poder Executivo Municipal.

“Recebo com muito orgulho e felicidade esse convite do prefeito Sebastião Melo e do secretário Flávio Dutra, que admiro não só pela competência profissional, mas também como pessoas. Espero cumprir esse grande desafio sempre com humildade e determinação”, destacou o jornalista.

A frente dos eventos do Gabinete de Comunicação Social da Prefeitura, o jornalista tem como objetivo trabalhar na aproximação do governo municipal e da população.”Tenho uma expectativa enorme de contribuir para que esse governo esteja mais próximo da população e dos bairros de Porto Alegre. O objetivo é poder unificar e auxiliar as secretarias na execução e criação de eventos com profissionalismo e integração”, destacou.

Biografia

Tiago Dimer é natural de Porto Alegre. Formado em Comunicação Social, possuí MBA em Marketing Internacional. Em 2020 criou a empresa de Comunicação e Marketing, que deixa agora sob o comando do seu sócio. Também atuou como superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa. De janeiro de 2015 a janeiro de 2019 foi secretário adjunto de comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e diretor de Publicidade e Marketing.

