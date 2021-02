#coronavírus Quem já teve coronavírus pode precisar de apenas uma dose da vacina

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Duas semanas após a 1ª dose da vacina as pessoas anteriormente infectadas tinham concentrações de anticorpos até 10 vezes superiores às não infetadas. (Foto: Reprodução)

As pessoas que já foram infetadas com a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, podem precisar apenas de uma dose da vacina contra o vírus, nomeadamente as desenvolvidas pela Pfizer/ BioNTech ou Moderna, de acordo com dois estudos preliminares que ainda não foram revistos por pares.

O primeiro artigo descobriu que as vacinas tinham uma resposta rápida de anticorpos após uma dose. Mostrou também que as pessoas que anteriormente contaminadas pelo Covid-19 apresentavam efeitos secundários após a primeira dose com mais frequência.

Os pesquisadores, de Nova Iorque e Paris, examinaram as respostas de anticorpos de 109 pessoas – 68 das quais nunca tinham tido coronavírus, enquanto as restantes 41 já tinham testado positivo.

Concluíram que duas semanas após uma única dose da vacina, as pessoas anteriormente infectadas tinham concentrações de anticorpos até 10 vezes superiores às observadas em pessoas não infetadas que tinham recebido as duas doses.

De acordo com os pesquisadores, dar às pessoas que tinham sido anteriormente infetadas com SARS-CoV-2 uma única dose da vacina não teria um impacto negativo nos seus anticorpos, além de libertar muitas doses urgentemente necessárias.

Um segundo estudo, que também ainda não foi revisto por pares, relatou resultados semelhantes. A pesquisa da Universidade de Maryland analisou as respostas de anticorpos após uma única dose de vacinas da Pfizer/ BioNTech ou da Moderna em 59 profissionais de saúde.

Concluiu que aqueles que tinham sido anteriormente infetados tiveram uma resposta clara de anticorpos, que atingiu o seu pico aos 10 e 14 dias após a vacinação. Em todos os momentos, os voluntários anteriormente infetados mostraram níveis de anticorpos estatisticamente significativamente mais elevados do que os que não tinham sido infetados.

Os autores de ambos os artigos sugerem, então, que as pessoas que tiveram uma infeção de SARS-CoV-2 confirmada por PCR podem precisar apenas de uma dose da vacina, visto que parece proporcionar uma proteção pelo menos tão boa como a de duas doses da vacina.

