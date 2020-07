Grêmio O Grêmio realizou testes PCR solicitados pela Federação Gaúcha de Futebol

Laboratório realizou o exame nos atletas. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

Seguindo o protocolo para o retorno do Campeonato Gaúcho, que acontece na próxima quarta-feira, o Grêmio realizou na manhã do domingo (19) o teste PCR no departamento de futebol. O exame contemplou comissão técnica, funcionários e atletas e, após o resultado, a delegação inicia a concentração para o confronto com o Internacional, que marca a retomada da competição.

Antes da atividade da manhã, que iniciou às 9h30, membros da comissão técnica e funcionários foram os primeiros a realizar o teste, que acontece com uma coleta nasal. Após a atividade, os atletas passaram pela sala de testagem para o mesmo procedimento, que foi realizado por um laboratório indicado pela Federação Gaúcha de Futebol, mas com o acompanhamento dos médicos do Grêmio, Márcio Dornelles, Paulo Rabaldo e Gabriel Severo, e do técnico em enfermagem Adriano Welter.

“Realizamos em nosso grupo os testes solicitados pela FGF e a partir de agora aguardamos o resultado para darmos início à nossa concentração de forma segura e no cumprimento do protocolo estabelecido para o retorno do campeonato”, explica Dornelles.

Nesta segunda, o Grêmio realiza o penúltimo treino, às 15h, no CT Luiz Carvalho. Na atividade, o técnico Renato Portaluppi encaminha os últimos detalhes para o clássico, que está marcado para às 21h30 da próxima quarta-feira no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

