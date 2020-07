Grêmio Grêmio testa atletas antes do treino deste domingo; resultados ainda não foram divulgados

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Antes do treino deste domingo (19), o Grêmio realizou o teste PCR em seu departamento de futebol. O exame abrangeu a comissão técnica, funcionários e atletas. Agora, o clube aguarda os resultados antes da delegação iniciar a concentração para o clássico Grenal desta quarta-feira (22).

Nesta tarde, o Grêmio realiza, no CT Luiz Carvalho, o penúltimo treino antes da partida. No trabalho de hoje, o técnico Renato Portaluppi deve encaminhar a equipe que enfrentará o Inter no retorno do Campeonato Gaúcho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio